Пхенчхан-2018. День 15-й: Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу

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БРОНЗА СДАНА, ШТРАФ ОПЛАЧЕН

На одну медаль у сборной олимпийских спортсменов из России стало меньше. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сдали завоеванные в миксте бронзовые награды в Международный олимпийский комитет и вылетели из Кореи домой. В двух пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний, а сам спортсмен отказался от участия в судебном процессе.

Брызгалова и Крушельницкий с медалями ОИ. РИА "Новости"

Никакого слушания в CAS не было — арбитры просто приняли решение о виновности россиянина — других вариантов для них не существовало. МОК уже объявил, что рассчитывает передать награды норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену до окончания Олимпиады.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин пообещал, что расследование в отношении того, как мельдоний попал в организм Крушельницкого, будет доведено до конца, а сама пара продолжит спортивную карьеру после окончания дисквалификации.

— Основная причина, по которой мы решили не подавать апелляцию и подписали отказ от обращения в CAS — желание сохранить этот дуэт. Сами ребята тоже хотят продолжать выступления. Какая-то дисквалификация будет, и мы рассчитываем, что это стандартный срок в два года. А уже потом будем добиваться сокращения. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы восстановить честное имя Александра Крушельницкого, — отметил Созин в интервью «СЭ».

Тем временем ОКР перевел на счет МОК 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы.

Это было одним из обязательных условий для того, чтобы сборная России могла пройти на церемонии закрытия Игр под своим флагом. Пройдут? Пройдут, уверены спецкоры «СЭ» в Пхенчхане Дмитрий СИМОНОВ и Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Решение по российскому флагу будет принято 24 февраля.

ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ. ОНА ТАКАЯ ОДНА

Абсолютной сенсацией завершилась женская биатлонная эстафета, в которой российская команда не участвовала. Победу одержала сборная Белоруссии. Олимпийскими чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алембекова и Дарья Домрачева. Три просто хороших биатлонистки и одна гениальная. А вместе — настоящая команда.

Домрачева финиширует с флагом Беларуси. AP 2018

Домрачева, до этого в Пхенчхане завоевавшая серебро в масс-старте, стала первой в истории биатлона четырехкратной олимпийской чемпионкой.

— Эмоции переполняют. Может, я не до конца осознаю то, что произошло. Мы думали, что подиум возможен, но никто не надеялся, не рассчитывал на золото, — поделилась Домрачева после финиша.

Она также отметила в беседе со спецкором «СЭ» в Пхенчхане Владимиром ИВАНОВЫМ, что никто так толком и не объяснил, по какой причине пропустил Олимпиаду лидер сборной России Антон Шипулин.

Второе место также сенсационно заняла сборная Швеции. Вольфганг Пихлер просто герой этой Олимпиады. А третьими стали француженки, в составе которых свою последнюю гонку в карьере на Олимпиадах провела Мари Дорен-Абер.

СКАНДАЛ НАКАНУНЕ ПОЛУФИНАЛА

Полуфинал между сборными России и Чехии состоится завтра, но страсти уже кипят. Представитель сборной Чехии запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды, хватая объектив руками и толкая оператора. Пояснение с чешской стороны было следующим: по правилам ИИХФ сборные сами могут принимать решение, кому разрешать снимать, а кому нет. У сборной Чехии секреты, которые она не хочет раскрывать.

— Мы готовы к игре. И верим, что нам и без лишней мотивации удастся повторить исход матча с Россией в Нагано, — рассказал тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек спецкору «СЭ» в Пхенчхане Игорю РАБИНЕРУ.

Цитата — Две победы в сериях буллитов над Канадой и США не означают, что с Россией мы рассчитываем на то же.

Голкипер Павел Францоуз играет прекрасно, но у нас есть план на игру, и мы надеемся за счет него добиться победы. Мы проиграли России последние пять матчей, но любые серии рано или поздно заканчиваются.

Женщины розыгрыш медалей завершили. Олимпийскими чемпионками стали хоккеистки сборной США, по буллитам обыгравшие сборную Канады.

ДО ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ

34-летнему Александру Хорошилову не удалось побороться за медаль в слаломе. Российский горнолыжник допустил грубую ошибку почти на финише первой попытки, после чего мог рассчитывать максимум на попадание в топ-20. В итоге Хорошилов стал 17-м. Сенсационную победу одержал швед Андре Мюрер, вторым стал швейцарец Рамон Ценхойзерн, а третьим — австриец Михаэль Матт. Ни Марсель Хиршер, ни Хенрик Кристофферсон свои попытки не завершили.

Хорошилов же после финиша выразил надежду, что сможет выступить и на следующей Олимпиаде.

— Хочу четыре. Но остальные уже в керлинге. Шучу. Если серьезно, то я хотел бы выступить и на следующих Играх, но молодые ребята уже поджимают. Посмотрим, — сказал спортсмен спецкору «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ.

В женской суперкомбинации победу одержала швейцарка Мишель Гизин, опередившая главную претендентку на победу американку Микаелу Шиффрин.

Третье место еще у одной швейцарки Венди Хольденер.

АНДРЕЙ ШИТИХИН

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