Всемирная федерация керлинга: Решение о мере наказания Крушельницкого примет CAS
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение о мере наказания российского керлингиста Александра Крушельницкого по итогам разбирательства в соответствии с правилами Всемирной федерации керлинга (WCF). Об этом ТАСС заявил менеджер по коммуникациям и медиа WCF Кэмерон Макаллистер.
Ранее CAS лишил Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане в
Крушельницкий позднее отказался от слушаний в CAS, признав факт наличия запрещенного вещества в
«CAS примет решение в соответствии с правилами WCF. Это произойдет согласно решению, принятому перед Играми членами нашей федерации. Согласно договоренности, CAS выносит санкции от нашего имени за нарушения, которые произошли во время Олимпийских игр», — сказал Макаллистер.
22 февраля Крушельницкий и Брызгалова согласно решению CAS передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК), а позднее покинули Южную Корею и вылетели в Россию. Бронзовые награды получат норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, до этого занимавшие четвертое место.
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