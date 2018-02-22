Всемирная федерация керлинга: Решение о мере наказания Крушельницкого примет CAS

Ранее CAS лишил Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Рассмотрение дела было начато после того, как в пробе российского керлингиста был обнаружен мельдоний.

Крушельницкий позднее отказался от слушаний в CAS, признав факт наличия запрещенного вещества в допинг-пробе. При этом спортсмен объявил, что выступает за расследование произошедшего с целью найти неопровержимые доказательства своей невиновности.

«CAS примет решение в соответствии с правилами WCF. Это произойдет согласно решению, принятому перед Играми членами нашей федерации. Согласно договоренности, CAS выносит санкции от нашего имени за нарушения, которые произошли во время Олимпийских игр», — сказал Макаллистер.

22 февраля Крушельницкий и Брызгалова согласно решению CAS передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК), а позднее покинули Южную Корею и вылетели в Россию. Бронзовые награды получат норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, до этого занимавшие четвертое место.