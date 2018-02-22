«Канадцам могут устроить взбучку. И это будет не сборная России»

Владимир Крикунов, Леонид Вайсфельд, Александр Гуськов иЮрий Новиков поделились ожиданиями от полуфинальных матчей на олимпийском хоккейном турнире и сравнили уровень хоккея на нынешних Играх и на чемпионатах мира.

— Что может помешать сборной России обыграть Чехию? Поможет ли чехам эмоциональная победа над американцами в серии буллитов?

Крикунов: Такие эмоциональные победы, конечно, помогают, но не в игре с Россией. Наша сборная не расслабится на эту игру, как она это сделала в матче со словаками. Уверен, команда будет собранна и мобилизованна. Нас ждёт как минимум игра за медали. Помешать может только какой-то несчастный случай, но не думаю, что он произойдёт. У нас все ребята взрослые, всё правильно понимают. Дацюк всегда был правильным, Ковальчук сейчас правильным стал. Они и команду настроят, и сами подготовятся. Мозякин с Кошечкиным тоже будут биться за эту победу. Так что всё должно быть в порядке.

Вайсфельд: Обыграть Россию чехам может помочь только сама сборная России. Что касается победы по буллитам над США, то она вообще никак не сказывается. Ни положительно, ни отрицательно. С одной стороны, можно говорить, что чехи в эмоционально хорошем фоне, а с другой стороны — порассуждать о том, что они потеряли много сил. Поэтому это разговор ни о чём.



Гуськов: Чешские эмоции понятны — оказаться в четвёрке лучших на Олимпиаде для любой команды почётно. Думаю, завтрашний полуфинал ещё добавит эмоций. Уже сейчас идут какие-то трения по поводу того, что чехи не пускали российских журналистов на тренировку. Это говорит о том, что сборная Чехии очень серьёзно готовится к завтрашней встрече. У России отличные шансы, но те же шансы имеет и соперник. В любом случае мы будем играть с организованной командой. На первое место выйдет мастерство, индивидуализм игроков. Естественно, нужно будет проявить характер в игре с чехами и выиграть всю силовую борьбу. Если мы будем жёстко играть с лидерами соперника, то добьёмся успеха.

Новиков: Многие ждали в полуфинале американцев, а получилось всё намного интереснее — чехи обыграли США и сняли все вопросы. Спорт непредсказуем. Нужно к каждому сопернику относиться уважительно. Ждём хорошей игры завтра от сборной России. Но чехи могут преподнести сюрпризы.



— Есть ли хоть мизерный шанс у Германии пройти канадцев?

Крикунов: Если Германия устроит хорошую взбучку этой канадской сборной, то ничего удивительного не произойдёт. Может, не выиграют, но нервы могут попортить хорошо. У немцев хорошая рабочая команда. Они, как и обычные немцы, дисциплинированны и работоспособны. Поэтому будут цепляться. Тем более что у Канады не какая-то великая команда, которая могла бы выиграть за счёт мастерства. Ей тоже придётся упираться, бегать. Посмотрим, кто лучше физически подготовлен.



Вайсфельд: Шанс сто процентов есть. Почему его не может быть? Шведов они ведь обыграли. Всякое бывает в этой жизни, и в спорте в частности.

Гуськов: Немцы уже прыгнули выше головы. И силы, и эмоции небезграничны, они их оставили в матчах со Швейцарией и Швецией. Явный фаворит в этом полуфинале — Канада. Канадцы не упустят шанс поиграть в финале Олимпиады, поэтому уверен, что Германия проиграет. Хотя, естественно, немцы будут цепляться.



Новиков: После таких результатов, как со шведами, которые перепутали все карты, мизерный шанс у немцев выйти в финал остаётся. Но, конечно, у Канады, как у фаворита, шансов намного больше.



— Чемпионат мира или Олимпиада — где выше уровень хоккея?

Крикунов: Уровень хоккея всегда был выше на Олимпиаде. Если же брать нынешние Игры и чемпионат мира, то на чемпионате мира хоккей будет в разы лучше. Команды ведь будут другие, приедут ребята из НХЛ. Будет интереснее хоккей.