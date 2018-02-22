«Канадцам могут устроить взбучку. И это будет не сборная России»
Что может помешать России обыграть чехов, а канадцам выйти в финал.
Владимир Крикунов, Леонид Вайсфельд, Александр Гуськов иЮрий Новиков поделились ожиданиями от полуфинальных матчей на олимпийском хоккейном турнире и сравнили уровень хоккея на нынешних Играх и на чемпионатах мира.
— Что может помешать сборной России обыграть Чехию? Поможет ли чехам эмоциональная победа над американцами в серии буллитов?
Крикунов: Такие эмоциональные победы, конечно, помогают, но не в игре с Россией. Наша сборная не расслабится на эту игру, как она это сделала в матче со словаками. Уверен, команда будет собранна и мобилизованна. Нас ждёт как минимум игра за медали. Помешать может только
Вайсфельд: Обыграть Россию чехам может помочь только сама сборная России. Что касается победы по буллитам над США, то она вообще никак не сказывается. Ни положительно, ни отрицательно. С одной стороны, можно говорить, что чехи в эмоционально хорошем фоне, а с другой стороны — порассуждать о том, что они потеряли много сил. Поэтому это разговор ни о чём.
Гуськов: Чешские эмоции понятны — оказаться в четвёрке лучших на Олимпиаде для любой команды почётно. Думаю, завтрашний полуфинал ещё добавит эмоций. Уже сейчас идут
Новиков: Многие ждали в полуфинале американцев, а получилось всё намного интереснее — чехи обыграли США и сняли все вопросы. Спорт непредсказуем. Нужно к каждому сопернику относиться уважительно. Ждём хорошей игры завтра от сборной России. Но чехи могут преподнести сюрпризы.
— Есть ли хоть мизерный шанс у Германии пройти канадцев?
Крикунов: Если Германия устроит хорошую взбучку этой канадской сборной, то ничего удивительного не произойдёт. Может, не выиграют, но нервы могут попортить хорошо. У немцев хорошая рабочая команда. Они, как и обычные немцы, дисциплинированны и работоспособны. Поэтому будут цепляться. Тем более что у Канады не
Вайсфельд: Шанс сто процентов есть. Почему его не может быть? Шведов они ведь обыграли. Всякое бывает в этой жизни, и в спорте в частности.
Гуськов: Немцы уже прыгнули выше головы. И силы, и эмоции небезграничны, они их оставили в матчах со Швейцарией и Швецией. Явный фаворит в этом полуфинале — Канада. Канадцы не упустят шанс поиграть в финале Олимпиады, поэтому уверен, что Германия проиграет. Хотя, естественно, немцы будут цепляться.
Новиков: После таких результатов, как со шведами, которые перепутали все карты, мизерный шанс у немцев выйти в финал остаётся. Но, конечно, у Канады, как у фаворита, шансов намного больше.
— Чемпионат мира или Олимпиада — где выше уровень хоккея?
Крикунов: Уровень хоккея всегда был выше на Олимпиаде. Если же брать нынешние Игры и чемпионат мира, то на чемпионате мира хоккей будет в разы лучше. Команды ведь будут другие, приедут ребята из НХЛ. Будет интереснее хоккей.
Вайсфельд: Если сравнивать эту Олимпиаду с прошлым чемпионатом мира в Кёльне, то, конечно, уровень хоккея был выше на чемпионате мира. А если брать нормальную ситуацию, то Олимпиада — более серьёзный турнир.
Гуськов: Уровень примерно одинаковый. Но были такие чемпионаты мира, когда много энхаэловцев приезжало, и в таком случае, конечно, уровень был выше. А так поставил бы эти два турнира вровень, только на Олимпиаде медали совершенно другие. К тому же Игры совершенно непредсказуемые. Факт того, что немцы оказались четвёртыми, это подтверждает.
Новиков: Здесь есть объективный показатель — на чемпионаты мира приезжают хоть
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