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22 февраля 2018, 18:26 | Хоккей | Чемпионат.com

«Канадцам могут устроить взбучку. И это будет не сборная России»

Что может помешать России обыграть чехов, а канадцам выйти в финал.

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Владимир Крикунов, Леонид Вайсфельд, Александр Гуськов иЮрий Новиков поделились ожиданиями от полуфинальных матчей на олимпийском хоккейном турнире и сравнили уровень хоккея на нынешних Играх и на чемпионатах мира.

— Что может помешать сборной России обыграть Чехию? Поможет ли чехам эмоциональная победа над американцами в серии буллитов?

Крикунов: Такие эмоциональные победы, конечно, помогают, но не в игре с Россией. Наша сборная не расслабится на эту игру, как она это сделала в матче со словаками. Уверен, команда будет собранна и мобилизованна. Нас ждёт как минимум игра за медали. Помешать может только какой-то несчастный случай, но не думаю, что он произойдёт. У нас все ребята взрослые, всё правильно понимают. Дацюк всегда был правильным, Ковальчук сейчас правильным стал. Они и команду настроят, и сами подготовятся. Мозякин с Кошечкиным тоже будут биться за эту победу. Так что всё должно быть в порядке.

Вайсфельд: Обыграть Россию чехам может помочь только сама сборная России. Что касается победы по буллитам над США, то она вообще никак не сказывается. Ни положительно, ни отрицательно. С одной стороны, можно говорить, что чехи в эмоционально хорошем фоне, а с другой стороны — порассуждать о том, что они потеряли много сил. Поэтому это разговор ни о чём.

Гуськов: Чешские эмоции понятны — оказаться в четвёрке лучших на Олимпиаде для любой команды почётно. Думаю, завтрашний полуфинал ещё добавит эмоций. Уже сейчас идут какие-то трения по поводу того, что чехи не пускали российских журналистов на тренировку. Это говорит о том, что сборная Чехии очень серьёзно готовится к завтрашней встрече. У России отличные шансы, но те же шансы имеет и соперник. В любом случае мы будем играть с организованной командой. На первое место выйдет мастерство, индивидуализм игроков. Естественно, нужно будет проявить характер в игре с чехами и выиграть всю силовую борьбу. Если мы будем жёстко играть с лидерами соперника, то добьёмся успеха.

Новиков: Многие ждали в полуфинале американцев, а получилось всё намного интереснее — чехи обыграли США и сняли все вопросы. Спорт непредсказуем. Нужно к каждому сопернику относиться уважительно. Ждём хорошей игры завтра от сборной России. Но чехи могут преподнести сюрпризы.

 — Есть ли хоть мизерный шанс у Германии пройти канадцев?

Крикунов: Если Германия устроит хорошую взбучку этой канадской сборной, то ничего удивительного не произойдёт. Может, не выиграют, но нервы могут попортить хорошо. У немцев хорошая рабочая команда. Они, как и обычные немцы, дисциплинированны и работоспособны. Поэтому будут цепляться. Тем более что у Канады не какая-то великая команда, которая могла бы выиграть за счёт мастерства. Ей тоже придётся упираться, бегать. Посмотрим, кто лучше физически подготовлен.

Вайсфельд: Шанс сто процентов есть. Почему его не может быть? Шведов они ведь обыграли. Всякое бывает в этой жизни, и в спорте в частности.

Гуськов: Немцы уже прыгнули выше головы. И силы, и эмоции небезграничны, они их оставили в матчах со Швейцарией и Швецией. Явный фаворит в этом полуфинале — Канада. Канадцы не упустят шанс поиграть в финале Олимпиады, поэтому уверен, что Германия проиграет. Хотя, естественно, немцы будут цепляться.

Новиков: После таких результатов, как со шведами, которые перепутали все карты, мизерный шанс у немцев выйти в финал остаётся. Но, конечно, у Канады, как у фаворита, шансов намного больше.

 — Чемпионат мира или Олимпиада — где выше уровень хоккея?

Крикунов: Уровень хоккея всегда был выше на Олимпиаде. Если же брать нынешние Игры и чемпионат мира, то на чемпионате мира хоккей будет в разы лучше. Команды ведь будут другие, приедут ребята из НХЛ. Будет интереснее хоккей.

Вайсфельд: Если сравнивать эту Олимпиаду с прошлым чемпионатом мира в Кёльне, то, конечно, уровень хоккея был выше на чемпионате мира. А если брать нормальную ситуацию, то Олимпиада — более серьёзный турнир.

Гуськов: Уровень примерно одинаковый. Но были такие чемпионаты мира, когда много энхаэловцев приезжало, и в таком случае, конечно, уровень был выше. А так поставил бы эти два турнира вровень, только на Олимпиаде медали совершенно другие. К тому же Игры совершенно непредсказуемые. Факт того, что немцы оказались четвёртыми, это подтверждает.

Новиков: Здесь есть объективный показатель — на чемпионаты мира приезжают хоть какие-то игроки из НХЛ. Но мы часто говорим, что и уровень чемпионата мира низкий. Что касается Олимпиады, то нужно определить её статус. Спорт существует для болельщиков, а они бы хотели видеть на Играх лучших хоккеистов. Я как болельщик этого хочу, даже при том, что наша сборная в последние годы не могла выиграть этот турнир со всеми сильнейшими. Но хочу подчеркнуть, что снижение уровня соперников в связи с отказом энхаэловцев вовсе не проблема сборной России.
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