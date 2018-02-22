Алимбекова: Мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие

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Самая молодая спортсменка из чемпионского квартета смогла удержаться в группе лидеров в прошедшей гонке, а после стрельбы стоя и вовсе ушла на дистанцию первой.

«Старалась на своем этапе в эстафете и рада за всю белорусскую команду. Со старта все сделала хорошо, а затем немного подсела. Главное было не ошибиться», — отметила Динара Алимбекова.