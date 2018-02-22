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22 февраля 2018, 18:21 | Биатлон | Прессбол

Федор Свобода: Мы рады что смогли порадовать Беларусь и всех болельщиков

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода поделился мнением об эстафете ОИ-2018, в которой первенствовали белоруски.

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© AP 2018

«Это настоящий подарок для всей нашей страны, эмоций пока не сильно много, но, возможно, они нахлынут потом, так как гонка эмоциональная была, переживал за каждый выстрел. Мы рады что смогли порадовать Беларусь и всех болельщиков. Мы всегда сражаемся до последнего. А вообще я сегодня летал во сне, чего не было с детства», — цитирует специалиста официальный сайт национального олимпийского комитета.
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Биатлон

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