Юрий Альберс: Скардино? Если мы будем разбрасываться такими олимпийским чемпионами, это будет неправильно
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс в разговоре с корреспондентом pressball.by Артемом Фандо прокомментировал победу женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.
Получается, мы лучше подготовились к стрельбе, нежели другие команды?
Мы лучшие! Мы выиграли, значит, естественно, мы лучшие! Мы командой выиграли эстафету, значит, мы лучшие! Ну ребята…
Рады за Надежду Скардино, которая наконец завоевала золото?
Конечно рад! За всех девчонок! Что здесь говорить?.. Они шли каждая своим путем:
Скардино намекала, что после эстафеты…
Давайте закончим Олимпиаду, закончим сезон, посидим, подумаем. На эмоциях можно что угодно сказать. Если мы будем разбрасываться такими олимпийским чемпионами, это будет неправильно.
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