Юрий Альберс: Скардино? Если мы будем разбрасываться такими олимпийским чемпионами, это будет неправильно

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Получается, мы лучше подготовились к стрельбе, нежели другие команды?

Мы лучшие! Мы выиграли, значит, естественно, мы лучшие! Мы командой выиграли эстафету, значит, мы лучшие! Ну ребята…

Рады за Надежду Скардино, которая наконец завоевала золото?

Конечно рад! За всех девчонок! Что здесь говорить?.. Они шли каждая своим путем: кто-то мучительно долго, успехи чередовались с неудачами. Надя Скардино вообще дважды переболела. Но вот финал, финал Олимпийских игр!

Скардино намекала, что после эстафеты…

Давайте закончим Олимпиаду, закончим сезон, посидим, подумаем. На эмоциях можно что угодно сказать. Если мы будем разбрасываться такими олимпийским чемпионами, это будет неправильно.