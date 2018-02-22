Никита Гусев: Мы можем играть еще лучше
Нападающий нашей хоккейной команды Никита Гусев поделился ожиданиями от полуфинального матча Олимпийских игр против Чехии.
«На Олимпийских играх уровень турнира, близкий к чемпионату мира. Все команды ровные. Сложно выиграть, не напрягаясь. Поэтому во всех матчах мы выкладываемся по максимуму. Думаю, мы можем играть еще лучше.
Чехи играют вязко. В матче с ними нам нужно использовать свои моменты.
К игре в звене с Дацюком не пришлось привыкать, вместе мы сыграли матчей десять. На видео смотрим, кто что делает на льду, и обсуждаем, кто куда должен ехать. Он помогает нам, мы ему — получается неплохо, — сказал Гусев.
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