Никита Гусев: Мы можем играть еще лучше

«На Олимпийских играх уровень турнира, близкий к чемпионату мира. Все команды ровные. Сложно выиграть, не напрягаясь. Поэтому во всех матчах мы выкладываемся по максимуму. Думаю, мы можем играть еще лучше.

Чехи играют вязко. В матче с ними нам нужно использовать свои моменты.

К игре в звене с Дацюком не пришлось привыкать, вместе мы сыграли матчей десять. На видео смотрим, кто что делает на льду, и обсуждаем, кто куда должен ехать. Он помогает нам, мы ему — получается неплохо, — сказал Гусев.