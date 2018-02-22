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22 февраля 2018, 17:28 | Керлинг | Газета.Ру

Российские керлингисты дисквалифицированы за неспортивное поведение

Организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в дабл-миксте.

На официальной сайте Олимпиады-2018 отстранение россиян объясняется неспортивным поведением. Организаторы использовали формулировку Disqualified for unsportsmanlike behaviour в графе с названием российской команды по керлингу.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) передал медали Международному олимпийскому комитету (МОК).

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В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

В Федерации керлинга России рассказали о сотрудничестве с МОК и WADA

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на наличие мельдония.
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