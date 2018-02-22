Российские керлингисты дисквалифицированы за неспортивное поведение

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на наличие мельдония.