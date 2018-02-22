Российские керлингисты дисквалифицированы за неспортивное поведение
Организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в
дабл-миксте.
На официальной сайте Олимпиады-2018 отстранение россиян объясняется неспортивным поведением. Организаторы использовали формулировку Disqualified for unsportsmanlike behaviour в графе с названием российской команды по керлингу.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) передал медали Международному олимпийскому комитету (МОК).
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