Керлингисты сборной США победили канадцев и сыграют в финале ОИ-2018 со шведами
КАННЫН, 22 фев — РИА Новости. Керлингисты сборной США обыграли команду Канады и пробились в финал олимпийского турнира, где встретятся с командой Швеции.
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Полуфинальная встреча, прошедшая в Канныне, завершилась со счетом 5:3.
Керлингисты сборной Швеции в другом полуфинале обыграли команду Швейцарии со счетом 9:3.
Финальный матч между командами США и Швеции пройдет 24 февраля и начнется в 9:35 мск. Матч за бронзовые медали между сборными Канады и Швейцарии состоится 23 февраля (9:35 мск).
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