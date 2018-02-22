Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32649731/
22 февраля 2018, 17:21 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 23 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В пятницу 23 февраля разыграют пять комплектов медалей. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

3:55 — 8:15 — Фигурное катание. Женщины, произвольная программа (разыгрываются медали)

9:30 — 12:30 — Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место (разыгрываются медали)

14:05 — 15:45 — Биатлон. Мужчины, эстафета (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

12:55 — 14:35 — Коньки. Мужчины, 1000 м, финал (разыгрываются медали)

15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. ½ финала. Канада — Германия.

Видеопоток Telesport 4

3:55 — 5:40 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, финал (разыгрываются медали)

10:30 — 13:00 — Хоккей. Мужчины. ½ финала. Чехия — Россия

14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины. ½ финала.

Видеопоток Telesport 5

14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины. ½ финала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней