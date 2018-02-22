Расписание видеотрансляций Олимпиады: 23 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В пятницу 23 февраля разыграют пять комплектов медалей. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
3:55 — 8:15 — Фигурное катание. Женщины, произвольная программа (разыгрываются медали)
9:30 — 12:30 — Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место (разыгрываются медали)
14:05 — 15:45 — Биатлон. Мужчины, эстафета (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
12:55 — 14:35 — Коньки. Мужчины, 1000 м, финал (разыгрываются медали)
15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. ½ финала. Канада — Германия.
Видеопоток Telesport 4
3:55 — 5:40 — Фристайл. Женщины,
10:30 — 13:00 — Хоккей. Мужчины. ½ финала. Чехия — Россия
14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины. ½ финала.
Видеопоток Telesport 5
14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины. ½ финала.
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