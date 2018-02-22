«Нам предстоит искать иголку в стоге сена». В России началось расследование «дела Крушельницкого»

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Член исполкома Федерации керлинга России Юрий Андрианов возглавил рабочую группу, перед которой стоит задача выяснить, как в организм Александра Крушельницкого попал запрещенный мельдоний. В интервью «СЭ» специалист рассказал, какие шаги уже предприняты, чтобы найти виновных.

— Как известно федерация уже обратилась в СК РФ. Рассчитываем, что компетентные органы помогут нам разобраться в этой ситуации, — начал Андрианов. — Внутри федерации уже создана рабочая группа, которая соберет первичные материалы и окажет содействие представителям правоохранительных органов. Таким образом мы хотим разобраться в ситуации или установить факт умышленного попадания запрещенного вещества в организм спортсмена. Наша группа уже начала собирать необходимые материалы. И сейчас мы ждем возвращения нашей делегации в Россию, чтобы опросить и их. Надеемся, что они поделятся своими вариантами происшедшего. Но больше всего мы рассчитываем на расследование компетентных органов. Надеюсь, СК откликнется на нашу просьбу и поможет нам квалифицированно провести все эти процедуры.

Кроме того, мы уже устно обратились в МОК и ВАДА, в ближайшее время обратимся к ним письменно. Рассчитываем, что они будут содействовать в установлении всех деталей. Учитываем, что это все случилось не на территории России, а в Корее или Японии (там Александр Крушельницкий проводил предолимпийский сбор. — Прим. «СЭ»). Для установления всех деталей нам понадобятся видеоматериалы с камер наблюдения, которые расположены в местах проживания, приема пищи и территорий рядом с раздевалками. Надеемся с их помощью выяснить, имели ли доступ к этим местам третьи лица.

Задача перед нами стоит сложная. Как говорил производитель мельдония, речь идет о мелком кристаллике этого вещества, которое оставило след в организме спортсмена. Так что сами понимаете, что нам всем вместе предстоит искать иголку в стоге сена. Но тем не менее мы будем этим заниматься, чтобы восстановить истину, доброе имя спортсмена и всей команды.

— Были ли уже опрошены Мария Комарова и Даниил Горячев, которые находились на сборе в Японии вместе с Крушельницким?

— Они живут в Санкт-Петербурге, поэтому в Москве опрошены пока не были. Это будет сделано сразу после возвращения российской делегации из Кореи.

— По какой статье в этой ситуации СК РФ может открыть уголовное дело?

— Я не компетентен, чтобы давать такие комментарии. Этот вопрос в рамках исполнения российского законодательства. Вообще в этой ситуации может быть и уголовная ответственность, хотя не хочется разбрасываться громкими словами. И я не могу сейчас назвать вам статьи, по которым может быть возбуждено дело. Это могут сделать люди в компетентных органах.

— Когда ждете какого-то ответа от СК РФ?