Бьорндален: Никогда бы не подумал, что Домрачева выиграет медаль в эстафете

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это было полным безумием. Невероятно здорово. Я никогда бы не подумал, что Домрачева выиграет эту медаль. Подсказывал ей не так много на трассе, просто сообщал отставание соперниц,

Немногие могут закрыть три мишени тремя дополнительными патронами на «стойке» в конце гонки. Это безумие, впечатляющий результат. Только 3−4% спортсменов способны на такое.

Это большой день для Беларуси. Очень важное, грандиознейшее событие для страны. Выиграть эстафету — это нечто невообразимое, — цитирует Бьорндалена VG.

Бьорндален работает на Играх-2018 тренером женской сборной Беларуси, за которую выступает его жена Дарья Домрачева.