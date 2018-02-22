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22 февраля 2018, 16:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Никогда бы не подумал, что Домрачева выиграет медаль в эстафете

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу женской сборной Беларуси в эстафете на Играх-2018.

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© AFP 2018

«Это было полным безумием. Невероятно здорово. Я никогда бы не подумал, что Домрачева выиграет эту медаль. Подсказывал ей не так много на трассе, просто сообщал отставание соперниц,

Немногие могут закрыть три мишени тремя дополнительными патронами на «стойке» в конце гонки. Это безумие, впечатляющий результат. Только 3−4% спортсменов способны на такое.

Это большой день для Беларуси. Очень важное, грандиознейшее событие для страны. Выиграть эстафету — это нечто невообразимое, — цитирует Бьорндалена VG.

Бьорндален работает на Играх-2018 тренером женской сборной Беларуси, за которую выступает его жена Дарья Домрачева.
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1.
Беларусь
2.
Швеция
3.
Франция
22.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева 01:12.03,4
2 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +10,7
3 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +17,6
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +29,7
5 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова +38,4
6 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +43,5
7 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +43,6
8 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер +53,9
9 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +01.04,1
10 Канада Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд +01.33,4
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Биатлон

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