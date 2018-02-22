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Золото выиграли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

«Всё позади, главное совершилось. Как давалась медаль? А легко ничего не даётся. Тяжело давалась. Тяжело было определить правильный состав, были всякие сомнения, но приняли правильное решение. Были сомнения по Динаре Алимбековой, но она — красавица. Все девчонки здорово сработали. Это триумф белорусского биатлона!» — приводит слова Альберса «Прессбол».