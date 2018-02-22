Альберс: Были сомнения по Алимбековой, но она — красавица
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал победу женской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Золото выиграли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.
«Всё позади, главное совершилось. Как давалась медаль? А легко ничего не даётся. Тяжело давалась. Тяжело было определить правильный состав, были всякие сомнения, но приняли правильное решение. Были сомнения по Динаре Алимбековой, но она — красавица. Все девчонки здорово сработали. Это триумф белорусского биатлона!» — приводит слова Альберса «Прессбол».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|
|
|
|22.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева
|01:12.03,4
|2
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+10,7
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+17,6
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+29,7
|5
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова
|+38,4
|6
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+43,5
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+43,6
|8
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|+53,9
|9
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+01.04,1
|10
|Канада
|Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд
|+01.33,4