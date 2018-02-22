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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 16:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Альберс: Были сомнения по Алимбековой, но она — красавица

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал победу женской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).

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© РИА "Новости"

Золото выиграли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

«Всё позади, главное совершилось. Как давалась медаль? А легко ничего не даётся. Тяжело давалась. Тяжело было определить правильный состав, были всякие сомнения, но приняли правильное решение. Были сомнения по Динаре Алимбековой, но она — красавица. Все девчонки здорово сработали. Это триумф белорусского биатлона!» — приводит слова Альберса «Прессбол».
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1.
Беларусь
2.
Швеция
3.
Франция
22.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева 01:12.03,4
2 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +10,7
3 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +17,6
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +29,7
5 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова +38,4
6 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +43,5
7 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +43,6
8 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер +53,9
9 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +01.04,1
10 Канада Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд +01.33,4
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Биатлон

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