Домрачева: Более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить
22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После финиша в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане своими эмоциями поделилась Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Если вспомнить, как начиналась эти Игры для нас, то это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом. Я не могла подвести девчонок, особенно когда Динара Алимбекова ушла первой со стрельбы», — сказала Дарья Домрачева.
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|22.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева
|01:12.03,4
|2
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+10,7
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+17,6
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+29,7
|5
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова
|+38,4
|6
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+43,5
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+43,6
|8
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|+53,9
|9
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+01.04,1
|10
|Канада
|Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд
|+01.33,4