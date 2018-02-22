Домрачева: Более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить

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«Если вспомнить, как начиналась эти Игры для нас, то это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом. Я не могла подвести девчонок, особенно когда Динара Алимбекова ушла первой со стрельбы», — сказала Дарья Домрачева.