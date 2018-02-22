Елистратов: Хочется домашнего борща и бабушкиных пельменей

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— Уже осознали, что выиграли медаль в Пхёнчхане?

— 10 февраля я стал бронзовым призером Олимпийских игр, а 11 февраля уже пришлось всё забыть, потому что соревнования продолжались. В профессиональном спорте говорят: если хочешь расти, нужно забыть то, что было вчера. Поэтому у меня всё спокойно. Я, конечно, не забыл и не забуду, но это уже история. Буду вспоминать, детям своим рассказывать.

— Насколько тяжело это было?

— Последние два года были каким-то адом. Если бы мне четыре года назад сказали: «Семён, тебе нужно через это пройти, чтобы завоевать бронзовую медаль», — я бы, наверное, подумал десять раз (смеётся).

— Вам бывает страшно?

— Когда выхожу на старт — конечно. Особенно, когда финальные забеги. Я же не дурачок. Я человек, и переживаю, волнуюсь. Просто стараюсь сосредоточиться и настроиться. А так, в жизни — нет. Молодой, здоровый, чего мне бояться.

— У вас на этих Олимпийских играх необычный шлем. Почему именно такой рисунок?

— А как думаете, кто начал самым первым разукрашивать шлемы? Я! Серьезно, с меня всё началось. Я был первым в шорт-треке. Просто хочется подчеркнуть индивидуальность, выделиться. Кто-то татуировки делает, но я вот не могу себе татуировку сделать: думаю, как я всю жизнь буду на нее смотреть. А вот шлем я меняю раз в год-два.

В Сочи прошли Олимпийские игры, и я захотел, чтобы у меня на шлеме были олимпийские кольца и огонь. И чтобы это всё парило и летело. У нас в Уфе есть хороший художник, он разукрашивает все мои шлемы — и этот в том числе. Кстати, во всех шлемах, которые он разукрашивал, я выигрывал какие-то крупные турниры. Золотые руки.

— Вы здесь уже больше трёх недель. Не устали?

— Я люблю Корею, мне очень нравится Сеул, где у нас проходят сборы. Но уже почти месяц — это много. Охота домой. Борща домашнего, пельменей бабушкиных. А то в Олимпийской деревне ем рис двадцатый день подряд, желудок уже с ума сходит. Говорю супруге: «Юль, я вернусь, чтобы дома риса вообще не видел в ближайший месяц».

— Слушаете ли вы музыку перед выходом на старт?

— Музыку я всегда слушаю. Когда разминаюсь, между забегами. Но каких-то определённых предпочтений у меня нет. Могу послушать Александра Розенбаума, а потом — AC/DC. Могу спокойно послушать Аллу Борисовну Пугачеву — у неё на самом деле много хороших песен, достаточно глубоких и со смыслом.

— Вам сейчас хочется отдохнуть?

— Я очень устал. Но у нас впереди чемпионат мира, на котором нужно выступить очень достойно, потому что наша команда поедет туда уже в полном составе. А вот уже после чемпионата мира можно и нужно отдохнуть. Каждый разукрашенный шлем приносит удачу и победы на соревнованиях Пхенчхан-2018.