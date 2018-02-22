Елистратов: Хочется домашнего борща и бабушкиных пельменей
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Семён Елистратов отвечает на вопросы Team Russia.
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— Уже осознали, что выиграли медаль в Пхёнчхане?
— 10 февраля я стал бронзовым призером Олимпийских игр, а 11 февраля уже пришлось всё забыть, потому что соревнования продолжались. В профессиональном спорте говорят: если хочешь расти, нужно забыть то, что было вчера. Поэтому у меня всё спокойно. Я, конечно, не забыл и не забуду, но это уже история. Буду вспоминать, детям своим рассказывать.
— Насколько тяжело это было?
— Последние два года были
— Вам бывает страшно?
— Когда выхожу на старт — конечно. Особенно, когда финальные забеги. Я же не дурачок. Я человек, и переживаю, волнуюсь. Просто стараюсь сосредоточиться и настроиться. А так, в жизни — нет. Молодой, здоровый, чего мне бояться.
— У вас на этих Олимпийских играх необычный шлем. Почему именно такой рисунок?
— А как думаете, кто начал самым первым разукрашивать шлемы? Я! Серьезно, с меня всё началось. Я был первым в
В Сочи прошли Олимпийские игры, и я захотел, чтобы у меня на шлеме были олимпийские кольца и огонь. И чтобы это всё парило и летело. У нас в Уфе есть хороший художник, он разукрашивает все мои шлемы — и этот в том числе. Кстати, во всех шлемах, которые он разукрашивал, я выигрывал
— Вы здесь уже больше трёх недель. Не устали?
— Я люблю Корею, мне очень нравится Сеул, где у нас проходят сборы. Но уже почти месяц — это много. Охота домой. Борща домашнего, пельменей бабушкиных. А то в Олимпийской деревне ем рис двадцатый день подряд, желудок уже с ума сходит. Говорю супруге: «Юль, я вернусь, чтобы дома риса вообще не видел в ближайший месяц».
— Слушаете ли вы музыку перед выходом на старт?
— Музыку я всегда слушаю. Когда разминаюсь, между забегами. Но
— Вам сейчас хочется отдохнуть?
— Я очень устал. Но у нас впереди чемпионат мира, на котором нужно выступить очень достойно, потому что наша команда поедет туда уже в полном составе. А вот уже после чемпионата мира можно и нужно отдохнуть. Каждый разукрашенный шлем приносит удачу и победы на соревнованиях Пхенчхан-2018.
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