ОКР выполнил все финансовые требования, необходимые для снятия отстранения

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В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления ОКР в МОК. Один из них — выплата 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями.

«На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены», — говорится в заявлении.