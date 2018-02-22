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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
21 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 14:39 | Хоккей | Lenta.Ru

Чехи сочли россиян шпионами и запретили снимать тренировку хоккеистов

Накануне полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира между командами России и Чехии на тренировке чешской сборной произошел инцидент с участием российских телевизионщиков.

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Представителям российских СМИ запретили снимать тренировку чехов. Сотрудники тренерского штаба соперника активно препятствовали съемке, ссылаясь на договоренности с Международной федерацией хоккея (IIHF) и директоратом Игр, согласно которым снимать тренировку сборной могут только соотечественники. Помимо россиян, на занятии чешской команды присутствовала и телевизионная бригада из Швеции, однако их работе никто не мешал.

«Мы не хотим, чтобы нашу тренировку снимали именно российские СМИ, и имеем на это право. Это решение тренера. Спросите у директората. Если мы не правы, то принесем извинения», — сообщил пресс-атташе чехов Зденек Зигмунд.

О подобных происшествиях с российскими журналистами на Олимпиаде в Пхенчхане прежде известно не было. Чешское издание Sport.cz уже успело назвать инцидент «русским шпионажем».

23 февраля состоится полуфинальный матч между сборными Чехии и России. В параллельном матче за выход в финал Олимпиады поспорят канадцы и немцы.

В четвертьфинале российская команда разгромила сборную Норвегии (6:1). Чехи выбили из турнира американцев, оказавшись сильнее в серии послематчевых буллитов (3:2).

Команда под руководством Олега Знарка на Олимпиаде уступила лишь однажды. В матче со сборной Словакии россияне проиграли со счетом 2:3.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.
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Битва за финал: русско-чешское сражение в Корее

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Сборная России 23 февраля сыграет с Чехией в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Отечественная команда впервые за 12 лет поспорит за выход в финал Олимпиады. Сам матч обещает превратиться в войну на льду, причем маневры начались уже во время подготовки.
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