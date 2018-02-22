Почему России вернут флаг на закрытии. Три причины для восстановления нашей страны

Есть целых три причины надеяться, что все будет хорошо — и даже несмотря на допинг-скандал с керлингистом Александром Крушельницким на закрытии Игр в Пхенчхане наша команда пройдет под российским триколором.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

МОК выгодно вернуть России флаг уже на закрытии Игр в Пхенчхане. Чем дольше будет муссироваться допинг-скандал вокруг российского спорта, тем больше камней в свой огород получит президент МОК Томас Бах. Допустив нашу команду в статусе «олимпийских атлетов из России», Бах стал врагом для обоих лагерей одновременно. Западная пресса продолжает считать его «другом России» и упрекает в том, что он пошел на сделку с совестью и допустил до соревнований «грязных» спортсменов. В этом смысле положительная допинг-проба Крушельницкого стала для президента МОК ударом в спину. Абсурдность ситуации, когда россиян проверяли-проверяли накануне Игр, а все равно пустили в Пхенчхан «допингера», подметили и журналисты, и коллеги Баха по МОК. В России же Бах до сих пор воспринимается как чуть ли не главный недруг, отрезавший путь на Олимпиаду для нескольких десятков ни в чем не виновных российских спортсменов и лишивший нашу страну целого ряда запланированных медалей.

Долго существовать между двух огней Бах не сможет. Ему нужно положить конец истории вокруг российского допинга, и чем скорее тем лучше. Единственный выход из ситуации — вернуть флаг, даже несмотря на вопиющий скандал с мельдонием. Критиковать Баха больше, чем сейчас, немецкая пресса вряд ли станет — это уже просто невозможно. Зато в некрасивой истории будет, наконец, поставлена точка. И МОК продолжит свое размеренное существование, а российский спорт все-таки будет жить. Бах прекрасно отдает себе отчет, что Россия предприняла огромные усилия для очищения от допинга изнутри. И если продлить отстранение ОКР еще на два года, до следующей Олимпиады, в Токио-2020 вполне вероятно возвращать уже будет некого. Наша страна в такой ситуации может пойти на решительные меры вплоть до выхода из мирового олимпийского движения и прекращения финансирования спорта высших достижений. Полная потеря одной из мощнейших держав не в интересах ни МОК, ни лично Баха.

ВЫПЛАТА ШТРАФА

По данным «СЭ», Россия уже заплатила МОК штраф в размере 15 миллионов долларов, выписанный нам за якобы имевшие место допинговые нарушения. Важно, что эти деньги будут потрачены на развитие системы допинг-тестирования и создание Независимой тестирующей организации, которая вскоре возьмет на себя часть функций ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). То есть по факту мы вносим свой вклад в дело мировой борьбы с допингом, а не пополняем казну МОК.

Выплата штрафа была одним из условий восстановления ОКР и возврата флага. Конечно, даже взяв у России 15 миллионов долларов, МОК все равно ничего нам не должен. Есть еще целая куча других критериев, и оценку их выполнению даст комиссия под руководством члена МОК Николь Хоевертц. Тем не менее, если рассуждать логично, вряд ли МОК поведет себя столь нагло. Взять деньги и не вернуть флаг — это не в духе респектабельной организации, где большинство членов находятся в возрастной категории «65+».

ДОРОГОЙ ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

Представители МОК на Играх в Пхенчхане постоянно говорят об усиленном допинг-тестировании российских спортсменов со стороны международных федераций. У россиян сейчас берут больше допинг-проб, чем у кого-либо в мире. Только по отношению к нашим спортсменам действуют особые критерии, согласно которым, например, недостаточное количество внесоревновательных допинг-тестов может перечеркнуть путь на Олимпиаду.

Забор каждой допинг-пробы стоит немалых денег. За последний год международные федерации потратили на это сотни тысяч долларов. Эти средства им никто не компенсирует. Более того, раз россиян тестируют усиленно, значит, по отношению ко всем остальным допинг-контроль ослабевает. Ведь бюджет и количество сотрудников не резиновые, невозможно оперативно начать брать в разы больше проб, чем вы делали много лет до этого.

Так что в интересах международных федераций положить конец истории вокруг России. А представителей федераций в МОК очень много и они пользуются большим влиянием. Даже когда ОКР восстановят, наших спортсменов, конечно, все равно будут проверять. Но далеко не в таком сумасшедшем режиме, как накануне Игр в Пхенчхане. Тем более, история Крушельницкого доказывает, что никаких гарантий даже столь усиленное тестирование все равно не дает.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Пхенчхана