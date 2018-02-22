Почему России вернут флаг на закрытии. Три причины для восстановления нашей страны
24 февраля исполком МОК проголосует по вопросу о восстановлении статуса нашей страны.
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Есть целых три причины надеяться, что все будет хорошо — и даже несмотря на
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
МОК выгодно вернуть России флаг уже на закрытии Игр в Пхенчхане. Чем дольше будет муссироваться
Долго существовать между двух огней Бах не сможет. Ему нужно положить конец истории вокруг российского допинга, и чем скорее тем лучше. Единственный выход из ситуации — вернуть флаг, даже несмотря на вопиющий скандал с мельдонием. Критиковать Баха больше, чем сейчас, немецкая пресса вряд ли станет — это уже просто невозможно. Зато в некрасивой истории будет, наконец, поставлена точка. И МОК продолжит свое размеренное существование, а российский спорт
ВЫПЛАТА ШТРАФА
По данным «СЭ», Россия уже заплатила МОК штраф в размере 15 миллионов долларов, выписанный нам за якобы имевшие место допинговые нарушения. Важно, что эти деньги будут потрачены на развитие системы
Выплата штрафа была одним из условий восстановления ОКР и возврата флага. Конечно, даже взяв у России 15 миллионов долларов, МОК все равно ничего нам не должен. Есть еще целая куча других критериев, и оценку их выполнению даст комиссия под руководством члена МОК Николь Хоевертц. Тем не менее, если рассуждать логично, вряд ли МОК поведет себя столь нагло. Взять деньги и не вернуть флаг — это не в духе респектабельной организации, где большинство членов находятся в возрастной категории «65+».
ДОРОГОЙ
Представители МОК на Играх в Пхенчхане постоянно говорят об усиленном
Забор каждой
Так что в интересах международных федераций положить конец истории вокруг России. А представителей федераций в МОК очень много и они пользуются большим влиянием. Даже когда ОКР восстановят, наших спортсменов, конечно, все равно будут проверять. Но далеко не в таком сумасшедшем режиме, как накануне Игр в Пхенчхане. Тем более, история Крушельницкого доказывает, что никаких гарантий даже столь усиленное тестирование все равно не дает.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Пхенчхана
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