Голландские конькобежцы травмировали двух болельщиков гигантским макетом медали
Голландские конькобежцы во время празднования бронзы в командной гонке преследования на Играх-2018 бросили в болельщиков гигантский макет медали и нанесли травмы двум людям, передаёт AP.
Инцидент произошел в среду вечером, 21 февраля, в «Голландском доме».
Лидер сборной Голландии Свен Крамер сегодня выступил с извинением и пожелал скорейшего выздоровления двум травмированным болельщикам, один из которых был доставлен в больницу для обследования.
В командной гонке бронзу завоевали Свен Крамер, Ян Блокхёйсен, Патрик Руст и Кун Вервей.
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