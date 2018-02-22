Голландские конькобежцы травмировали двух болельщиков гигантским макетом медали

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Инцидент произошел в среду вечером, 21 февраля, в «Голландском доме».

Лидер сборной Голландии Свен Крамер сегодня выступил с извинением и пожелал скорейшего выздоровления двум травмированным болельщикам, один из которых был доставлен в больницу для обследования.

В командной гонке бронзу завоевали Свен Крамер, Ян Блокхёйсен, Патрик Руст и Кун Вервей.