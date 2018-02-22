Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
«По правилам IIHF представители иностранных СМИ не могут снимать тренировки других команд», — сообщил Черны.
Российские и чешские хоккеисты сыграют в полуфинале олимпийского турнира 23 февраля. Начало матча в 10:40 мск.
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