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22 февраля 2018, 11:41 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Загитова на тренировке выполнила комбинацию из пяти тройных прыжков

Сегодня утром на ледовой арене в Канныне прошла официальная тренировка фигуристок, сообщает Icenetwork.

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© РИА "Новости"

Российская фигуристка Алина Загитова, лидер соревнований после короткой программы, в своей произвольной программе на музыку Людвига Минкуса для балета «Дон Кихот» включила в неё комбинацию с тремя тройными прыжками: лутцем, тулупом и риттбергером. Однако этот элемент не запланирован в самой программе.

После проката она исполнила ещё две комбинации с тройными прыжками, а затем комбинацию из пяти тройных прыжков — лутца и четырёх риттбергеров.

Евгения Медведева, занимающая второе место в соревнованиях, в свою очередь сделала без ошибок три комбинации с тройными прыжками.

Выступление фигуристок с произвольной программой на Играх-2018 пройдёт 23 февраля. Перед этим состоится ещё одна тренировка спортсменок.
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Фигурное катание

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