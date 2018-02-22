Загитова на тренировке выполнила комбинацию из пяти тройных прыжков
Сегодня утром на ледовой арене в Канныне прошла официальная тренировка фигуристок, сообщает Icenetwork.
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Российская фигуристка Алина Загитова, лидер соревнований после короткой программы, в своей произвольной программе на музыку Людвига Минкуса для балета «Дон Кихот» включила в неё комбинацию с тремя тройными прыжками: лутцем, тулупом и риттбергером. Однако этот элемент не запланирован в самой программе.
После проката она исполнила ещё две комбинации с тройными прыжками, а затем комбинацию из пяти тройных прыжков — лутца и четырёх риттбергеров.
Евгения Медведева, занимающая второе место в соревнованиях, в свою очередь сделала без ошибок три комбинации с тройными прыжками.
Выступление фигуристок с произвольной программой на Играх-2018 пройдёт 23 февраля. Перед этим состоится ещё одна тренировка спортсменок.
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