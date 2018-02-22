Как такое возможно?! Корейцы делают из спорта конфету
Камера 360 градусов прямо в повторах хоккейного матча — это уже ерунда. А что будет на следующей Олимпиаде? Камера на шайбе или пуле?
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Корейцы обещали — корейцы сделали. Замедленные раскадровки прыжков в фигурном катании или сноуборде, камера 360 градусов прямо в повторах хоккейного матча, расширенный
В 2016 году на экскурсии по ещё строящимся объектам представитель оргкомитета POCOG мистер Лим рассказывал, что Олимпиада-2018 станет особенной. «У нас всё будет на высшем уровне. Эти Игры станут самыми технологичными в истории!» — с гордостью заявил он тогда, пытаясь уверить в том, что охранников заменят роботы, а изображение спортсмена будет передавать в трёхмерной голограмме. До Олимпиады оставалось 500 дней, новостей о подобных разработках не было, поэтому верилось во всё сказанное с трудом. Не убеждали даже горящие глаза и тонна аргументов в пользу того, что всё сложится именно так.
Но если вы думали иначе и до последнего верили в корейцев, то спешу вас расстроить: никаких
Ещё корейцы обещали, что на Олимпиаде трансляция любого соревнования будет передаваться на смартфон или планшет с применением технологий 5G. И вот тут они не обманули. Правда, пока всё работает только в тестовом режиме и в основном доступно лишь на объектах, так как официальный, полномасштабный запуск нового вида связи планируется в следующем году. И то сроки могут сдвинуться, потому что многое зависит от производителей смартфонов (нынешние телефоны не поддерживают 5G). Но тем не менее — то, что они подготовили для зрителей, смело можно считать прорывом — такого прежде не было ни на одной Олимпиаде. По крайней мере, так заявляют организаторы.
TimeSlice
Технология, позволяющая зрителю контролировать время и угол подачи видео на своём смартфоне или планшете. Картинка передаётся с камер на девайсы в десятки раз быстрее, чем обычно, поэтому трансляцию можно смотреть в режиме реального времени, секунда в секунду. А благодаря огромному количеству камер, установленных по дуге 180 градусов на арене, на экране создаётся трехмерное изображение спортсмена, которого можно рассмотреть со всех сторон. Вот как это работает во время
А в фигурном катании TimeSlice позволяет насладиться каждой секундой прыжка — выглядит это как раскадровка.
SyncView
Маленькие камеры устанавливаются на шлеме спортсмена и по ходу трассы, благодаря чему болельщик может почувствовать себя участником заезда бобслеистов. То же самое касается и прыжков с трамплина. Как такое возможно? Все просто. Надеваешь VR очки и вуаля — ты уже летишь в бобе или прыгаешь с трамплина. Здорово, правда? А задержка видео, кстати, может составлять всего одну миллисекунду — намного меньше, чем человек в силах заметить.
OnlyView
Применяется в лыжных гонках. На костюм каждого спортсмена перед гонкой прикрепляется специальный чип, можно сказать, своего рода GPS маячок. Так что вы можете выбрать любого спортсмена и следить только за ним. Даже если он едет самым последним.
5G House
И последнее, что подготовили организаторы совместно с сотовой компанией KT, — это 5G House. В «доме будущего» есть тематические локации, в каждой из которых на себе можно испытать, как работают новейшие технологии.
«Как только за тобой закрывается дверь, ты тут же попадаешь в другой мир — мир 5G», — с таких слов начинается экскурсия по дому будущего. Но сперва — немного об истории мобильной связи: «1G позволил совершать голосовые звонки, 2G — отправлять сообщения. С развитием третьего поколения стали возможны видеозвонки, а с четвертым — распространились смартфоны, а скорость передачи данных увеличилась в сотни раз».
А потом приводят в комнату, где пол, стены, потолок — всё превращается в яркую, двигающуюся картинку. «Наслаждайтесь полётом! Скоро вы окажетесь в городе 5G» — слышится из каждого угла. И правда создаётся впечатление, что ты летишь — сначала с трамплина, а потом над городом. В общем, лучше посмотрите сами — выглядит это здорово даже на видео.
Далее посетители попадают в просторное тёмное помещение, где можно сыграть в хоккей с голограммой, пробежаться в VR очках по одной из площадей Сеула с олимпийским факелом в руках или попробовать управлять спортсменами. Впечатляет?
Как сказал главный менеджер «дома будущего», разработка всех технологий обошлась корейцам в огромную сумму денег. А ведь вход туда совершенно бесплатный, как и все развлечения с планшетами и VR очками на объектах. Причина такого милосердия проста: «Мы хотим показать людям, каким может быть будущее». И если всё так, как показывают и рассказывают посетителям, там очень здорово, в этом вашем будущем.
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