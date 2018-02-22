Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 10
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32644411/
22 февраля 2018, 11:33 | Хоккей | Чемпионат.com

Определена символическая сборная женского олимпийского турнира 2018 года

Определена символическая сборная женского олимпийского хоккейного турнира, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

Вратарь: Нора Рэти (Финляндия).

Защитники: Лаура Фортино (Канада), Йенни Хиирикоски (Финляндия).

Нападающие: Мелоди Дауст (Канада), Алина Мюллер (Швейцария), Джослин Ламуро-Дэвидсон (США).

Самым ценным игроком турнира признана Дауст, лучшим нападающим стала Мюллер, защитником — Хиирикоски, а приз лучшего голкипера турнир достался Шэннон Сабадош из сборной Канады.

Лучшим бомбардиром Олимпиады стала Мюллер, набравшая 10 (7+3) очков в шести матчах. Она же стала и лучшим снайпером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
Еще 7 новостей   Все новости

Коварная Элизабет. Ради своей минуты славы американка унизила Олимпиаду

«Парня либо подставили, либо Путину стоит сослать этого глупца в Сибирь!»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Губерниев - о провале биатлона: "Бабикова не вдохновила бы и Меланья Трамп"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней