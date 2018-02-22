Определена символическая сборная женского олимпийского турнира 2018 года
Определена символическая сборная женского олимпийского хоккейного турнира, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.
Вратарь: Нора Рэти (Финляндия).
Защитники: Лаура Фортино (Канада), Йенни Хиирикоски (Финляндия).
Нападающие: Мелоди Дауст (Канада), Алина Мюллер (Швейцария), Джослин
Самым ценным игроком турнира признана Дауст, лучшим нападающим стала Мюллер, защитником — Хиирикоски, а приз лучшего голкипера турнир достался Шэннон Сабадош из сборной Канады.
Лучшим бомбардиром Олимпиады стала Мюллер, набравшая 10 (7+3) очков в шести матчах. Она же стала и лучшим снайпером.
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