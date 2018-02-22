Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает
пресс-служба суда.
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Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга. Перераспределение медалей остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной федерацией керлинга.
Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в
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