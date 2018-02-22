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Зимние игры в Пхёнчхане
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22 февраля 2018, 11:07 | Керлинг | ТАСС

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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© РИА "Новости"

Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга. Перераспределение медалей остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной федерацией керлинга.

Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

© Ньюстюб
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Керлинг

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