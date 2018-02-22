Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная США победила команду Канады в серии буллитов в финале женского олимпийского хоккейного турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Основное время матча и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В составе канадской сборной отличились Хейли Ирвин (23) и
Бронзовые награды в среду завоевали финские хоккеистки, обыгравшие команду олимпийских атлетов из России со счетом 3:2.
Сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, впервые американские хоккеистки завоевали золото в 1998 году на Играх в Нагано. Именно тогда женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх.
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|22 Февраля, 07:10
|Зрители 4467
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Лаура Шулер
|Робб Стаубер
Вратари
|Забадос Ш.
|Руни М.
|1-й период
|09:35
|Дженнифер Уэйкфилд
|13:18
|Жоселина Ларок
|18:26
|Сара Нерс
|Хилари Найт (С. Морин, Б. Декер)
|19:34
|2-й период
|22:00
|Халей Ирвин (Б. Тернбулл)
|22:18
|Мари-Филип Пулен
|26:55
|Мари-Филип Пулен (М. Агоста-Марсиано, М. Дауст)
|Сидни Морин
|32:00
|35:13
|Мелоди Дауст
|Моника Ламуре
|37:58
|3-й период
|Моника Ламуре (К. Паннек)
|53:39
|55:49
|Эмили Кларк
|Овертайм
|Меган Келлер
|78:25
Серия буллитов - победный бросок
|Ламуре Дж.
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Николь Хертрих (Германия)
|Главный судья
|Катарина Тимглас (Швеция)