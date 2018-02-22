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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 10
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 10:45 | Хоккей | ТАСС

Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная США победила команду Канады в серии буллитов в финале женского олимпийского хоккейного турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

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© AP 2018

Основное время матча и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В составе канадской сборной отличились Хейли Ирвин (23) и Мари-Филип Пулен (27). У американок шайбы забросили Хилари Найт (20) и Моник Ламурё (54). В серии послематчевых буллитов точнее оказались американки — 3:2, победный буллит реализовала Жослин Ламурё.

Бронзовые награды в среду завоевали финские хоккеистки, обыгравшие команду олимпийских атлетов из России со счетом 3:2.

Сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, впервые американские хоккеистки завоевали золото в 1998 году на Играх в Нагано. Именно тогда женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх.
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22 Февраля, 07:10 Зрители 4467 Финал Gangneung Hockey Centre
Канада 2:3
Серия буллитов
(0:1, 2:0, 0:1, 0:0)
США
Главные тренеры
Лаура Шулер Робб Стаубер
Вратари
Забадос Ш. Руни М.
1-й период
09:35 Дженнифер Уэйкфилд
13:18 Жоселина Ларок
18:26 Сара Нерс
Хилари Найт (С. Морин, Б. Декер) 19:34
2-й период
22:00 Халей Ирвин (Б. Тернбулл)
22:18 Мари-Филип Пулен
26:55 Мари-Филип Пулен (М. Агоста-Марсиано, М. Дауст)
Сидни Морин 32:00
35:13 Мелоди Дауст
Моника Ламуре 37:58
3-й период
Моника Ламуре (К. Паннек) 53:39
55:49 Эмили Кларк
Овертайм
Меган Келлер 78:25
Серия буллитов - победный бросок
Ламуре Дж.
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николь Хертрих (Германия)
Главный судья Катарина Тимглас (Швеция)

Хоккей

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
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