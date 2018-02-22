Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане

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Основное время матча и 20-минутный овертайм завершились вничью со счетом 2:2. В составе канадской сборной отличились Хейли Ирвин (23) и Мари-Филип Пулен (27). У американок шайбы забросили Хилари Найт (20) и Моник Ламурё (54). В серии послематчевых буллитов точнее оказались американки — 3:2, победный буллит реализовала Жослин Ламурё.

Бронзовые награды в среду завоевали финские хоккеистки, обыгравшие команду олимпийских атлетов из России со счетом 3:2.

Сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, впервые американские хоккеистки завоевали золото в 1998 году на Играх в Нагано. Именно тогда женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх.