Витолиньш: Немцы могут выбить и Канаду, без НХЛ Олимпиада стала интереснее

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«Для меня это первая Олимпиада с Россией. Мы не смотрим на то, что было раньше. Предыдущие две Олимпиады сборная не проходила стадию четвертьфинала, но соперники слишком разные, сравнивать нельзя. У всех команд есть одна цель, никто не думает о промежуточных рубежах.

Вылет шведов немного шокировал. В связи с тем, что нет игроков из НХЛ — турнир стал интереснее, команды подравнялись. Способны ли немцы выбить канадцев? Почем у бы и нет? Команда мотивированная, идёт по нарастающей, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.