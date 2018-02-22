Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет

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22 и 23 февраля в Пхенчхане состоятся эстафетные гонки — их организаторы соревнований по традиции оставили на десерт. Все личные медали уже разыграны, стартовое волнение давно спало, а в биатлонистах включился патриотизм и желание добыть медаль для команды. Некоторым — чтобы уехать домой не с пустыми руками, а иным — пополнить свою коллекцию наград.

К тому же эстафеты остаются одними из самых непредсказуемых и зрелищных дисциплин и поэтому привлекают зрителей. Жаль, что на этом празднике биатлона не будет нас — от России заявлено всего четыре биатлониста — по два в мужской и женской команде, и, таким образом, мы эстафеты пропускаем. В смешанной эстафете, напомним, команда осталась девятой.

КАКОВ РАСКЛАД?

Давайте посмотрим призеров всех эстафет этого года и даже доберемся до так называемого «расширенного подиума», чтобы посмотреть, кто вообще поведет борьбу за награды. Россию вынесем в скобки — она в Пхенчхане, как мы уже сказали, не побежит. Учтем, конечно, какими составами бежали команды, чтобы не удивляться победе Швеции и четвертому месту французов в Оберхофе.

МУЖЧИНЫ

Хохфильцен: Норвегия, Германия, Франция, Швеция, Италия, Украина.

Оберхоф: Швеция, Италия, Норвегия, (Россия), Франция, Германия, Швейцария.

Рупольдинг: Норвегия, Франция, (Россия), Германия, Австрия, Швеция, Италия.

ЖЕНЩИНЫ

Хохфильцен: Германия, Украина, Франция, (Россия), Швейцария, Чехия, Белоруссия.

Оберхоф: Франция, Германия, Швеция, (Россия), Украина, Италия, Финляндия.

Рупольдинг: Германия, Италия, Швеция, Норвегия, Польша, Чехия, (Россия).

ПИХЛЕР ГОТОВ УДИВЛЯТЬ ДАЛЬШЕ

Глядя на то, как готовы шведы на этой Олимпиаде, пожалуй, стоит ждать, что они непременно будут бороться за тройку сильнейших — и в мужской, и в женской гонке. Однозначными фаворитами мужских состязаний можно назвать команды Норвегии (даже без Бьорндалена, но с братьями Бе), Франции (с Фуркадом вытащат даже со штрафным кругом), а также Германию.

В женском биатлоне все немного иначе. Там абсолютные фаворитки немки, если только не случится какой-нибудь форс-мажор. Остальные команды выступали не так стабильно, хотя снова хочется выделить Швецию — вспомните и ставку Вольфганга Пихлера на эстафету, когда он еще работал в России. Успеха можно ждать от украинок, которые сильно выступили четыре года назад. Если поймала кураж Дарья Домрачева, напарницы по команде могут ей помочь навязать соперницам борьбу за тройку. Чешские спортсменки обескровлены отсутствием лидера — Габриэлы Коукаловой, а вот итальянки при хорошем раскладе также смогут включиться в борьбу.

Давайте заглянем и в медальный расклад на Играх в биатлоне. Больше всего наград до эстафет было в копилке сборной Германии — 3−1−2, далее Франция (3−0−1) и Норвегия (1−2−2).

Пока болеть за наших не приходится, давайте насладимся красивым биатлоном и острой борьбой соперников без сожаления о том, что «могло бы быть». Ничего уже не изменишь, а эти гонки гарантировано порадуют красотой и накалом самого взыскательного болельщика.