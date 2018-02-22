Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет
Две заключительные гонки на олимпийском биатлонном турнире пройдут без россиян.
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Видимо, что-то случилось...
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22 и 23 февраля в Пхенчхане состоятся эстафетные гонки — их организаторы соревнований по традиции оставили на десерт. Все личные медали уже разыграны, стартовое волнение давно спало, а в биатлонистах включился патриотизм и желание добыть медаль для команды. Некоторым — чтобы уехать домой не с пустыми руками, а иным — пополнить свою коллекцию наград.
К тому же эстафеты остаются одними из самых непредсказуемых и зрелищных дисциплин и поэтому привлекают зрителей. Жаль, что на этом празднике биатлона не будет нас — от России заявлено всего четыре биатлониста — по два в мужской и женской команде, и, таким образом, мы эстафеты пропускаем. В смешанной эстафете, напомним, команда осталась девятой.
КАКОВ РАСКЛАД?
Давайте посмотрим призеров всех эстафет этого года и даже доберемся до так называемого «расширенного подиума», чтобы посмотреть, кто вообще поведет борьбу за награды. Россию вынесем в скобки — она в Пхенчхане, как мы уже сказали, не побежит. Учтем, конечно, какими составами бежали команды, чтобы не удивляться победе Швеции и четвертому месту французов в Оберхофе.
МУЖЧИНЫ
Хохфильцен: Норвегия, Германия, Франция, Швеция, Италия, Украина.
Оберхоф: Швеция, Италия, Норвегия, (Россия), Франция, Германия, Швейцария.
Рупольдинг: Норвегия, Франция, (Россия), Германия, Австрия, Швеция, Италия.
ЖЕНЩИНЫ
Хохфильцен: Германия, Украина, Франция, (Россия), Швейцария, Чехия, Белоруссия.
Оберхоф: Франция, Германия, Швеция, (Россия), Украина, Италия, Финляндия.
Рупольдинг: Германия, Италия, Швеция, Норвегия, Польша, Чехия, (Россия).
ПИХЛЕР ГОТОВ УДИВЛЯТЬ ДАЛЬШЕ
Глядя на то, как готовы шведы на этой Олимпиаде, пожалуй, стоит ждать, что они непременно будут бороться за тройку сильнейших — и в мужской, и в женской гонке. Однозначными фаворитами мужских состязаний можно назвать команды Норвегии (даже без Бьорндалена, но с братьями Бе), Франции (с Фуркадом вытащат даже со штрафным кругом), а также Германию.
В женском биатлоне все немного иначе. Там абсолютные фаворитки немки, если только не случится
Давайте заглянем и в медальный расклад на Играх в биатлоне. Больше всего наград до эстафет было в копилке сборной Германии — 3−1−2, далее Франция (3−0−1) и Норвегия (1−2−2).
Пока болеть за наших не приходится, давайте насладимся красивым биатлоном и острой борьбой соперников без сожаления о том, что «могло бы быть». Ничего уже не изменишь, а эти гонки гарантировано порадуют красотой и накалом самого взыскательного болельщика.
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