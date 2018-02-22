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22 февраля 2018, 10:18 | Лыжный спорт | ТАСС

Швейцарская горнолыжница Мишель Жизен завоевала золото в комбинации на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Швейцарская горнолыжница Мишель Жизен завоевала золотую медаль в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© AP 2018

Жизен по итогам двух дисциплин показала результат 2 минуты 20,90 секунды. Серебро завоевала американка Микаэла Шиффрин (отставание 0,97 секунды), бронзу — еще одна швейцарка Венди Хольденер (+1,44).

24-летняя Жизен завоевала первую для себя олимпийскую награду. На счету швейцарской сборной стало 11 медалей на Олимпиаде-2018 (три золотые, шесть серебряных и две бронзовые).

Российские спортсменки не принимали участие в соревнованиях в данной дисциплине.

Олимпиада завершится 25 февраля.
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