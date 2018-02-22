Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из РФ в полуфинале ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Голкипер Василий Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из России по хоккею в полуфинальном матче Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхан против сборной Чехии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.
«Кошечкин сыграет в полуфинале», — сказал Витолиньш.
Полуфинальную встречу россияне проведут 23 февраля. В случае победы команда олимпийских атлетов из России в финале встретится с сильнейшим в матче между сборными Германии и Канады.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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