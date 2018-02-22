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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 10
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 8
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22 февраля 2018, 10:25 | Хоккей | ТАСС

Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из РФ в полуфинале ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Голкипер Василий Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из России по хоккею в полуфинальном матче Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхан против сборной Чехии. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.

«Кошечкин сыграет в полуфинале», — сказал Витолиньш.

Полуфинальную встречу россияне проведут 23 февраля. В случае победы команда олимпийских атлетов из России в финале встретится с сильнейшим в матче между сборными Германии и Канады.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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Хоккей

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
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