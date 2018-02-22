Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады

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Спортсмены, являющиеся амбассадорами компании ZASPORT (экипировщик Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России), будут бороться за медали в параллельном гигантском слаломе. Квалификация и финалы в этом виде состоятся 24 февраля. На Олимпиадах не часто происходит так, чтобы в соревнованиях одновременно принимали участие муж и жена. Для Алены и Вика Игры в Южной Корее станут уже вторыми в статусе супругов.

Ребята обратили внимание друг на друга еще в 2009 году — тогда Вик жил в США и даже не думал о переезде в другую страну — на вечеринке во время одного из этапов Кубка мира. А по-настоящему познакомились сноубордисты два дня спустя в спортзале, но встречаться начали далеко не сразу. Алена с Виком разъехались по разным странам, много общались в социальных сетях. Так прошло два года.

История любви

В 2011 году в Москве проходил этап Кубка мира. В то время Алена лечила травмированную ногу и не соревновалась. Узнав, что Уайлд будет участвовать в турнире, она приехала на Воробьевы горы помочь ему подготовиться к старту. В то время у американца не было тренера. Уже после соревнований взволнованный Вик впервые взял Алену за руку на людях.

Романтические отношения сноубордистов начались весной 2011 года, а спустя несколько месяцев ребята поженились. Заварзина признается, что не могла даже помыслить о том, что переедет в США и будет представлять другую страну.

Пришлось Вику решиться на переезд, тем более что Алена предложила тренерскому штабу сборной России рассмотреть Уайлда в качестве потенциального члена команды.

Учитывая не самые высокие результаты спортсмена, в федерации не реагировали на это предложение с явным восторгом. Однако Заварзиной удалось уговорить тренеров, и после пропуска сезона-2011/12 Вик начал выступать за новую для себя страну.

Для Вика и Алены Игры в Пхёнчхане будут уже вторыми, где они выступят единой семьей. В Южной Корее Уайлду и Заварзиной придется даже сложнее — спортсменам нужно подтверждать свои олимпийские результаты. На Играх в Сочи Вик неожиданно для многих победил сразу и в параллельном, и гигантском слаломе. Алена там же завоевала бронзу.

На этой Олимпиаде у сноубордистов есть только один шанс побороться за медали. Дело в том, что после Игр-2014 Международный олимпийский комитет (МОК) убрал из программы параллельный слалом, оставив только гигант. Так что теперь у олимпийских атлетов из России (именно в таком статусе выступают российские спортсмены в Южной Корее) Уайлда и Заварзиной просто нет права на ошибку.

Свобода и веселье

Алена и Вик выбрали занятия сноубордом по разным причинам, но оба они по натуре — бунтари. Именно такие ребята в детстве идут в экстремальные виды спорта. Алена с ранних лет хотела ощущать себя свободной, поэтому и полюбила сноуборд.

«Я считала, что сноубординг — это свобода! С детства не любила, когда на меня давят и указывают, что мне делать. Именно в этом виде спорта ты чаще всего находишься в одиночестве, ощущаешь свободу и не так часто взаимодействуешь с тренером, как другие спортсмены», — рассказала Заварзина в интервью ТАСС.

Вик же считал, что трюки и экстремальная составляющая сноубординга — это самое настоящее веселье. «Когда я был маленьким, то любил каждый вечер спускаться с горы, которая находилась неподалеку от нашего дома. Это было сплошное веселье и бесконечная возможность для разных трюков. Я знал, что после школы меня ждет сумасшедшее приключение», — вспоминает Уайлд.

Вик и Алена — яркие представители своего вида спорта, самые настоящие непоседы. Когда-то Уайлд без промедления и сомнений полетел на родину Заварзиной — в Новосибирск. Алена в свою очередь проехала с ним почти 10 тысяч километров на машине, чтобы познакомиться с отцом будущего мужа.

Любовь и поддержка

Все, кто смотрел Игры в Сочи, помнят забег Алены Заварзиной через всю трассу к своему мужу — новоиспеченному олимпийскому чемпиону. Помнят все и их победные объятия.

«Мы пережили интересный и в то же время эмоционально сложный момент в спортивной карьере на Олимпиаде в Сочи, — вспомнил Уайлд. — Было очень трудно сфокусироваться на себе, когда одновременно выступает твоя супруга. Мы впервые выступали вместе и заняли призовые места. Алена завоевала бронзу за 10 минут до моей победы».

При этом Вик откровенно признается, что всегда больше переживает за жену, чем за себя. Что их держит вместе помимо соревнований, волнений, побед и поражений? Конечно же любовь! Она толкает супругов вперед, ради любви Уайлд за короткое время не только стал россиянином по паспорту, но и ассимилировался в стране, где до этого бывал лишь несколько раз.

Ради этой любви Заварзина с порванными связками колена и без костылей каждое утро приходила тренировать будущего мужа перед его первыми соревнованиями в России в 2011 году.

«Любовь — это взаимопонимание и искренность, — поведал Уайлд. — Мы с Аленой всегда поддерживаем друг друга во всех сферах жизни. Если у меня есть какая-то проблема, я всегда могу с ней это обсудить. Около шести лет понадобилось для того, чтобы развить столь доверительные отношения. И мы продолжаем работать над ними».

Алена говорит о любви лаконично и емко, но не менее сильно, чем муж. «Я просто стремлюсь делать счастливой свою вторую половинку», — признается Заварзина и в эту фразу вкладывает все.

Волнение и подготовка к Пхёнчхану

Подготовка к Играм в Пхёнчхане выдалась для пары сложной, как и для всех российских атлетов. Международный олимпийский комитет затягивал решение по допуску спортсменов к участию в Олимпийских играх, и итоговый состав команды был оглашен лишь в конце января.

«Мы наняли психолога, потому что ситуация была нервной и достаточно непростой», — рассказала Заварзина. Но при этом, по ее словам, подготовка шла по плану, и ей удалось «невероятным образом все-таки сосредоточиться и двигаться вперед».

Вик же за несколько недель до начала Игр просто перестал читать новости. «Как любой спортсмен, перед стартом я нахожусь в сильном напряжении, но, получив опыт в Сочи, я заметно успокоился, — рассказал Уайлд о секретах психологической подготовки. — Несколько недель до соревнования я не читаю новости, не хочу знать, что происходит в мире, чтобы не отвлекаться. Я читаю книги, которые уносят меня в другой мир, успокаивают».

И пусть у олимпийских атлетов из России (OAR) нет национального флага на Играх в Пхёнчхане, но все знают, что за них болеет и переживает огромная страна.

Уже 24 февраля Вик и Алена выйдут на старт в гиганте и будут отстаивать право считаться лучшими сноубордистами мира.

«Несмотря на боль, препятствия, запреты, травлю, ты продолжаешь заниматься любимым делом и добиваться хороших результатов для страны, — говорит Заварзина о своем настрое на Игры. — Воля — это необходимое условие достижения успеха».

По мнению Алены, для достижения результата на Олимпийских играх необходимо «сжать волю в кулак и выкладываться на все сто процентов, чтобы потом не было мучительно больно».

Игорь Лазорин