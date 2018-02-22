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22 февраля 2018, 9:56 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях перед полуфиналом ОИ с чехами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Норвегии на олимпийском турнире не претерпели изменений.

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© РИА "Новости"

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале Олимпиады (6:1). В полуфинальной игре подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;.

«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко; Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов, Вадим Шипачев;.

«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб; Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;.

«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев; Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.

Полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля.

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Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
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