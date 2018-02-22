Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях перед полуфиналом ОИ с чехами
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Норвегии на олимпийском турнире не претерпели изменений.
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Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале Олимпиады (6:1). В полуфинальной игре подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии.
Полностью сочетания выглядят следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;.
«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко; Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов, Вадим Шипачев;.
«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб; Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;.
«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев; Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.
Полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля.
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