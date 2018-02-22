Американские СМИ: Загитова — энерджайзер, а Медведева — гот
Американское издание Vox.com сравнило двух российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые лидируют после короткой программы на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Журналист сайта восхищается обеими девушками. Загитову он назвал прыгающей «батарейкой-энерджайзер», а Медведеву —
— На Олимпиаде-2018 в фигурном катании есть три типа оценок: плохие, хорошие и российские, — пишет автор Алекс
Загитова обладает лучшим прыжком в сравнении с Медведевой, а нынешняя система оценок в фигурном катании поощряет именно прыжки. Медведева же создает впечатление, что ей все дается крайне легко. Она катается словно балерина. Она очень артистична.
© Ньюстюб
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