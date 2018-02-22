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22 февраля 2018, 9:23 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Американские СМИ: Загитова — энерджайзер, а Медведева — гот

Американское издание Vox.com сравнило двух российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые лидируют после короткой программы на Олимпиаде в Пхенчхане.

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© Reuters
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Журналист сайта восхищается обеими девушками. Загитову он назвал прыгающей «батарейкой-энерджайзер», а Медведеву — балериной-готом.

— На Олимпиаде-2018 в фигурном катании есть три типа оценок: плохие, хорошие и российские, — пишет автор Алекс Абад-Сантос. — В короткой программе Алина Загитова и Евгения Медведева показали миру, что это значит. В произвольной программе нас ждет продолжение их ожесточенного спора. За этим очень интересно следить, и все могут решить сотые доли балла.

Загитова обладает лучшим прыжком в сравнении с Медведевой, а нынешняя система оценок в фигурном катании поощряет именно прыжки. Медведева же создает впечатление, что ей все дается крайне легко. Она катается словно балерина. Она очень артистична.

© Ньюстюб
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Фигурное катание

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