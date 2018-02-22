Подъем! Хорошилов во второй попытке опередил чемпиона

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Год назад Хорошилов считался бы серьезным претендентом на медаль, однако в этом сезоне он выступает заметно хуже: на этапах Кубка мира ни разу не поднимался выше девятого места. Именно с этим был связан его достаточно далекий стартовый № 21, что немаловажно, ведь по ходу соревнований трасса серьезно разбивается.

В первой попытке Хорошилов показал лишь 21-е время — с большим отставанием (ровно две секунды) от норвежца Хенрика Кристоферсена (другой фаворит Марсель Хиршер из Австрии проскочил ворота и сошел). Второй спуск россиянину удался гораздо лучше: пятое время — даже быстрее, чем у ставшего чемпионом шведа Андре Мюрера (Кристоферсен финальный заезд завершить не сумел). И это при том, что во второй попытке Хорошилов тоже не избежал заметных ошибок! А если бы он обе трассы проехал чисто?..

Это четвертая Олимпиада в карьере Хорошилова, и она вполне может стать для него последней: в 2022 году нашему слаломисту будет уже 38 лет. Его лучшим результатом на Играх остается 14-е место в слаломе Сочи-2014.

Второй российский участник Иван Кузнецов сегодня сошел в первой попытке.

УАЙЛДУ И ЗАВАРЗИНОЙ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ДО СУББОТЫ

Весьма интересной могла бы стать квалификация в другом, куда более «российском» слаломе — для сноубордистов. Однако ее решили перенести на субботу, непосредственно перед плей-офф. Напомним, что в этом виде у нас максимальное представительство (по четыре человека у женщин и у мужчин) и неплохие шансы на призовые места — благодаря таким мастерам, как Андрей Соболев, Вик Уайлд, Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева.

Причем, судя по расписанию на официальном сайте Игр, послезавтрашние кубковые раунды будут состоять не из двух заездов (по одному с каждой стороны трассы для обоих «дуэлянтов»), как было раньше на Олимпиадах и ЧМ, а из одного, как в последние годы принято в КМ. Это означает, что квалификация станет еще важнее: высокий номер «посева» по ее итогам даст право выбирать сторону трассы в плей-офф и тем самым получать заметное преимущество.

КРУШЕЛЬНИЦКОМУ ГРОЗЯТ ДВА ГОДА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

По информации Inside The Games, сегодня российского керлера Александра Крушельницкого, в чьей допинг-пробе обнаружили мельдоний, лишат бронзовой медали Пхенчхана в дабл-миксте, завоеванной вместе с Анастасией Брызгаловой, и дисквалифицируют на два года. Напомним, что вчера Крушельницкий отказался отстаивать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Если наказание будет именно таким (решение CAS ожидается в ближайшие часы), то медаль перейдет от российской команды к норвежской.