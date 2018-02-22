Подъем! Хорошилов во второй попытке опередил чемпиона
В соревнованиях раннего утра Россию представляли только горнолыжники. Александр Хорошилов в слаломе занял 17-е место.
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Год назад Хорошилов считался бы серьезным претендентом на медаль, однако в этом сезоне он выступает заметно хуже: на этапах Кубка мира ни разу не поднимался выше девятого места. Именно с этим был связан его достаточно далекий стартовый № 21, что немаловажно, ведь по ходу соревнований трасса серьезно разбивается.
В первой попытке Хорошилов показал лишь 21-е время — с большим отставанием (ровно две секунды) от норвежца Хенрика Кристоферсена (другой фаворит Марсель Хиршер из Австрии проскочил ворота и сошел). Второй спуск россиянину удался гораздо лучше: пятое время — даже быстрее, чем у ставшего чемпионом шведа Андре Мюрера (Кристоферсен финальный заезд завершить не сумел). И это при том, что во второй попытке Хорошилов тоже не избежал заметных ошибок! А если бы он обе трассы проехал чисто?..
Это четвертая Олимпиада в карьере Хорошилова, и она вполне может стать для него последней: в 2022 году нашему слаломисту будет уже 38 лет. Его лучшим результатом на Играх остается 14-е место в слаломе Сочи-2014.
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