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Зимние игры в Пхёнчхане
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22 февраля 2018, 9:13 | Зимние | ТАСС

Тюменские спортсмены и их тренеры получат выплаты за участие в Олимпиаде-2018

ТЮМЕНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области наградят тюменских спортсменов, принявших участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, и их тренеров единовременными денежными выплатами. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова.

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«Тюменские спортсмены и их тренеры получат единовременную денежную выплату из регионального бюджета в 575 тыс. рублей за участие в Олимпиаде. По 3 млн рублей вручат олимпийцам за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 2 млн рублей — за бронзу», — сказала собеседница агентства.

Как уточнила Фролова, если спортсмен получил несколько медалей, выплату назначают по высшей награде.

На ОИ-2018 тюменский лыжник Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне, завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, а также серебро в эстафете. Другой представитель региона, Александр Большунов, стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отправил поздравительную телеграмму медалистам.
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