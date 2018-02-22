Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады

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Об этом сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей», — заявила Паринова.

Цитата допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем. Валентина Паринова Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в егобыл обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем.

Напомним, накануне стало известно, что Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, признав факт формального нарушения допинговых правил.