Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вернут бронзовые медали, завоеванные в турнире смешанных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей», — заявила Паринова.
Напомним, накануне стало известно, что Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, признав факт формального нарушения допинговых правил.
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