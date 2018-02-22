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22 февраля 2018, 8:44 | Керлинг | Советский спорт

Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вернут бронзовые медали, завоеванные в турнире смешанных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей», — заявила Паринова.

Напомним, накануне стало известно, что Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, признав факт формального нарушения допинговых правил.

Добавим, что допинг-проба B, вскрытая во вторник, дала положительный результат на мельдоний. Содержание запрещенного препарата свидетельствует об одноразовом приеме вещества.
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Керлинг

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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