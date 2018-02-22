Новая Зеландия завоевала вторую награду за день и обошла Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2018
Новая Зеландия завоевала вторую медаль за день на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее выиграл 16-летний фристайлист Нико Портеус, который занял третье место в дисциплине
Стоит отметить, что сегодня новозеландцы отмечали другой громкий успех — «бронзу» сноубордистки Зои
Благодаря этому успеху сборная Новой Зеландии с двумя бронзовыми наградами поднялась на 24-ю строчку общекомандного медального зачета, где располагается вместе с Испанией. Замыкают таблицу медального зачета Казахстан, Латвия и Лихтенштейн, которые имеют в своем активе по одной бронзовой награде.
Напомним, что первая медаль Новой Зеландии в истории на счету горнолыжницы Аннелиз Кобергер, которая стала серебряным призером в 1992 году. От Новой Зеландии на Олимпиаде-2018 в Корее участие принимают 20 спортсменов. Помимо сноуборда и фристайла они участвуют в таких видах, как горнолыжный спорт, скелетон и конькобежный спорт.
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