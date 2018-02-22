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Наталья МАРЬЯНЧИК

из Пхенчхана

— Для меня большая честь представлять в МОК интересы спортсменов, — начала разговор Руджейро. — На этих Играх у нас будут избраны два новых члена, имена которых объявят в течение дня в олимпийской деревне. В голосовании участвовали 84% спортсменов, выступавших на Играх. Это очень хороший показатель.

— Что вы можете сказать о выступлении в Пхенчхане команды «Олимпийских атлетов из России»?

— Я очень рада, что в центре внимания были соревнования, а все эти обсуждения завершились до старта Игр. 5 декабря исполком МОК принял свое решение, и мы участвовали в этом процессе. 15 голосов спортсменов являются частью сессии МОК. Мы много говорили со спортсменами о сложившейся ситуации. Но мы не можем обсуждать решение от 5 декабря, это мнение исполкома, и мы его уважаем.

— Российские спортсмены имели равные права в Пхенчхане, по сравнению со всеми остальными?

— Конечно. Я представляю интересы абсолютно всех «чистых» спортсменов, включая и российских. Накануне Игр ваши спортсмены состояли в группе высокого риска и прошли усиленное допинг-тестирование. Мы сделали все возможное, чтобы «чистые» спортсмены из России смогли выступить в Пхенчхане. Членом нашей комиссии является Елена Исинбаева, нам очень важен ее голос. Мы также учитываем весь поступающий отклик от российских спортсменов.

— Что вы думаете о положительной пробе бронзового призера Игр в керлинге Александра Крушельницкого?

— Положительная проба — это плохо для любого спортсмена. Но в данной ситуации, она вызывает еще больше вопросов. Мы озабочены и разочарованы этим фактом. Спортсмен обязан контролировать свою подготовку и прием любых препаратов. Но мы нуждаемся в дополнительной информации по обстоятельствам дела. Пока она не появится, я не хочу спекулировать на этой теме.

— Как вы оцените шансы наших спортсменов пройти под собственным флагом на церемонии закрытия?

— Решение будет принимать комиссия под руководством Николь Хоевертц. Я целиком полагаюсь на мнение этой комиссии и жду доклада, который будет представлен 24 февраля на исполкоме. Они проделали большую работу, учли множество факторов. Я просто хочу услышать, что они скажут.

— Как вы оцените негативные комментарии в адрес российских спортсменов, прозвучавшие накануне от французского лыжника Мориса Манифика? Разве это соответствует духу олимпийского движения — без всяких оснований подозревать своего соперника в использовании допинга?

— Каждый имеет право на собственное мнение. Я не слышала об этих конкретно комментариях, но в целом, конечно, единение стран и дружба между спортсменами со всего мира — это фундаментальная основа Игр.

— Прокомментируйте высказывание члена МОК Ричарда Паунда, который назвал своих коллег «старыми пердунами»? Лично вам, например, всего 38 лет, и вы один из самых молодых членов.

— Мы говорили об этом с Диком Паундом как раз накануне. Я была очень расстроена его словами. Они разочаровали меня и вообще всех спортсменов в МОК. После всего, что мы сделали, это очень странно. К тому же, мы все молодые: наши члены либо недавно закончили карьеру, либо до сих пор выступают. Хотя, конечно, у каждого члена МОК есть право высказать свое мнение и распоряжаться своим голосом на сессии так, как он считает нужным.