Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 10
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32641934/
22 февраля 2018, 7:40 | Керлинг | ТАСС

CAS отменил слушания по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба «Б» спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста были запланированы на 22 февраля (начало — 08:00 мск), однако ранее стало известно, что Крушельницкий отказался присутствовать на слушаниях.

«Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания, — говорится в сообщении. — Таким образом, слушания не состоятся».

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней