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22 февраля 2018, 7:17 | Лыжный спорт | ТАСС

Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпиады в хафпайпе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.

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© AP 2018

В лучшей из своих попыток американец показал результат 97,20 балла.

Второе место занял его соотечественник Алекс Феррейра (96,40), третье — новозеландец Нико Портеус, завоевавший третью в истории Новой Зеландии медаль на зимних Олимпиадах. Ранее в четверг сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт заняла третье место в биг-эйре.
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