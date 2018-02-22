Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпиады в хафпайпе
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.
В лучшей из своих попыток американец показал результат 97,20 балла.
Второе место занял его соотечественник Алекс Феррейра (96,40), третье — новозеландец Нико Портеус, завоевавший третью в истории Новой Зеландии медаль на зимних Олимпиадах. Ранее в четверг сноубордистка из Новой Зеландии Зои
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