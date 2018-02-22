МОК: Отказ Крушельницкого от слушаний в CAS связан со встречей Баха с Левитиным
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс рассказал о встрече президента МОК Томаса Баха с
вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным.
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«Встреча длилась четыре минуты, и в первую очередь на ней Бах поздравлял Левитина с днём рождения. Связаны ли между собой эта встреча и то, что Крушельницкий отказался от слушаний в CAS? Вы можете связать эти два события», — цитирует Адамса Inside the Games.
Кёрлингист Александр Крушельницкий,
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