Сборная Швейцарии по керлингу стала последним полуфиналистом олимпийского турнира
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по керлингу одержала победу над командой Великобритании в
тай-брейке за право выступить в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 9:5.
Сборная Швейцарии один раз побеждала на Олимпийских играх — в Нагано в 1998 году. Еще дважды швейцарцы завоевывали бронзовые медали (2002, 2010).
В ½ финала швейцарцы сыграют со шведами, в другом полуфинале встретятся сборные Канады и США, матчи этой стадии пройдут позднее 22 февраля. Встреча за третье место запланирована на 23 февраля, финал — 24 февраля.
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