Сборная Швейцарии по керлингу стала последним полуфиналистом олимпийского турнира

Сборная Швейцарии один раз побеждала на Олимпийских играх — в Нагано в 1998 году. Еще дважды швейцарцы завоевывали бронзовые медали (2002, 2010).

В ½ финала швейцарцы сыграют со шведами, в другом полуфинале встретятся сборные Канады и США, матчи этой стадии пройдут позднее 22 февраля. Встреча за третье место запланирована на 23 февраля, финал — 24 февраля.