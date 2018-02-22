Крушельницкий, скорее всего, будет дисквалифицирован на два года

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Россиянин отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге, хотя по-прежнему не признаёт своей вины. Заседание должно было пройти 22 февраля.



У Крушельницкого и его партнёрши Анастасии Брызгаловой отнимут бронзовую медаль Олимпийских игр — 2018. Максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Александру, вероятно, запретят участвовать в соревнованиях до 2020-го, если он не докажет, что стал жертвой махинаций.