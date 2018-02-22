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22 февраля 2018, 6:29 | Керлинг | Чемпионат.com

Крушельницкий, скорее всего, будет дисквалифицирован на два года

Кёрлингист Александр Крушельницкий, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоний, скорее всего, будет дисквалифицирован на два года, сообщает Inside the Games.

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© Reuters

Россиянин отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге, хотя по-прежнему не признаёт своей вины. Заседание должно было пройти 22 февраля.

У Крушельницкого и его партнёрши Анастасии Брызгаловой отнимут бронзовую медаль Олимпийских игр — 2018. Максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Александру, вероятно, запретят участвовать в соревнованиях до 2020-го, если он не докажет, что стал жертвой махинаций.

© Ньюстюб
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Керлинг

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова лишены бронзы ОИ из-за допинга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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