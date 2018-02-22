Горнолыжник Закурдаев сошел с дистанции в первой попытке слалома Олимпиады-2018

В стартовом протоколе было заявлено 108 спортсменов, из них на старт не вышли двое.

Лучший результат в первом спуске показал норвежец Хенрик Кристофферсен (47.72), второй — Андре Мюрер из Швеции (+0.21), на третьем месте расположился француз Виктор Муффа-Жанде (+0.62).

Казахстанец Игорь Закурдаев, стартовавший под 80-м номером, не смог завершить попытку, сойдя с трассы до финиша.

Вторая попытка, в которой определятся призеры, начнется 10:30.