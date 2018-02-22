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22 февраля 2018, 6:18 | Олимпизм | ТАСС

МОК: Борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения», — сказал Адамс.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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