МОК: Борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. Об этом на
пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения», — сказал Адамс.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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