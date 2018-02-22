Алина была злее. Колонка Плющенко

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Ну вот и дождались!

Вчера на Олимпиаде в Пхенчхане для российских поклонников фигурного катания началось самое интересное. Две наши девочки, Алина Загитова и Женя Медведева, блистательно выступили в короткой программе и в День защитника Отечества должны принести России первую золотую медаль на Играх-2018.

Как же уверенно каталась Алина! Впечатление, будто для нее это уже третья Олимпиада. Или пятая. А ведь девочке всего 15 лет, в прошлом сезоне выступала по юниорам. Но какая заряженность! Обратил внимание на ее взгляд еще до выхода на лед, когда девчонок только представляли. Этот суровый взгляд не сулил соперницам ничего хорошего. Всем видом показывала — выйду и разорву!

Есть фигуристы, которые по дороге из раздевалки улыбаются, кривляются, с кем-то переговариваются. Это не мой подход. Я всегда шел на лед, сох­раняя боевой настрой и максимальную концентрацию, не оглядываясь по сторонам.

Вот и Алина на улыбки не распылялась. Ничего лишнего. Просто четко выполнила свою работу. Молодчина! Все-все-все элементы сделала идеально, заслуженно получила рекордные 82,92 балла. Удивляться тут нечему. Программа яркая, насыщенная, по сложности сейчас с ней никто даже близко не сравнится. А образ — шикарный. Прыжки с докруткой, на все плюсы. Классная дорожка шагов. Великолепная хореография, много рук. Причем не в статике — нужно отметить еще и работу корпусом.

В общем, Алина была злее, а прыжочки — увереннее. Прекрасно исполнила каскад — тройной лутц и тройной риттбергер. Все это и предопределило ее победу в короткой программе.

А Женя допустила маленькую помарочку. При выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа, на втором прыжке у нее получился короткий выезд. Если у Алины все выкаты длинные, гибкие, чистые, то к Жене тут можно было придраться. Поставить не +2, а +1. Или даже ноль.

В то же время нужно понимать, что речь идет о деталях, понятных разве что искушенному специалисту. Вот такой скачок за последние годы совершило женское фигурное катание! Что мы обсуждаем? Длинные выезды с прыжков или нет?! Зато про наших мальчиков говорим: «Ой, лишь бы прыгнул…».

Жаль, падение в короткой программе отбросило на двенадцатое место нашу третью участницу — Марию Сотскову. Впрочем, будем объективны — у нее изначально невелики были шансы попасть на пьедестал. Надеюсь, девочка все-таки не расклеится, выйдет завтра и отработает, как надо.

Ну, а борьба за золото еще впереди. Поверьте, в противостоянии Алины и Жени ничего не решено. Шансы по-прежнему — пятьдесят на пятьдесят. Кто ошибется в произвольной, тот и проиграет. Учитывая высочайший уровень фигуристок, фатальной может оказаться даже крохотная помарка.

Не думаю, что лишний день отдыха способен всерьез повлиять на распределение призовых мест. Я сам прошел четыре Олимпиады, для меня не имело никакого значения, есть выходной накануне произвольной или нет. Да и проводят его фигуристы по-разному. Кто-то любит покататься, иногда аж две тренировки устраивают!

Я же в этот день старался не кататься. Отсыпался. Долго мог поваляться в кровати, какой-нибудь фильм посмотреть. Дальше — сауна, бассейн, массаж. С детства придерживался такой методики. Хотя подавляющее большинство спортсменов за день до старта в баню не затащишь. Они вообще не понимают, как потом можно восстановиться. То же самое с массажем. Многие в такой момент его избегают. А мне помогало.

Так что здесь все индивидуально. Главное — не допустить психологического срыва. Нужно гнать мысли о медали и выходить на лед с холодной головой.

С одной стороны, Женя заслуживает олимпийское золото как никто. А с другой — разве может катание Алины кого-то оставить равнодушным? Девочка открывает новую страницу в истории нашего вида спорта. Делает то, что остальным пока не под силу, — усложняет программу до предела, включает все прыжки во вторую часть. Они артистичные, с хорошей высотой, пролетом, выкатами. Если отталкиваться исключительно от техники, Алина мне ближе, чем Женя.

В любом случае, кто бы ни выиграл в Пхенчхане, жизнь на этом не заканчивается. И в ближайшие годы нас ждет огненная конкуренция между Алиной и Женей. Как раньше у мужчин — на уровне Плющенко и Ягудина. Это здорово!

А ведь еще талантливые девчонки на подходе. К примеру, 13-летняя Александра Трусова, тоже ученица Этери Тутберидзе, на днях в финале Кубка России первой из российских фигуристок прыгнула два четверных в произвольной программе! Сальхов получился, а с тулупа упала. Пусть второй прыжок не удался, все равно прорыв! Набор, который сегодня делают наши мужчины. Вот насколько далеко вперед ушло женское одиночное катание!

Девчонки у нас в таком порядке, что душа поет. А за пацанов мне обидно. Там совсем другая картина. Безрадостная. Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, через четыре года в Пекине нам снова ничего не светит.

Евгений ПЛЮЩЕНКО — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы

Евгений ПЛЮЩЕНКО

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЭ».