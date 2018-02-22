Дэйв Кинг: Знарок реагирует на глупые вопросы так, как надо!

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Дэйву Кингу — 70, но он по-прежнему в боевом строю. Согласившись стать на Олимпиаде-2018 ассистентом главного тренера «Кленовых листьев» Уилли Дежардена, он приезжал вместе с ним в Москву на Кубок Первого канала, а теперь вовсю работает с канадцами на льду.

Не попытаться поговорить с человеком, который работал с канадской сборной на трех Олимпиадах, а позже написал главный хоккейный бестселлер российских времен, очень честно и душевно рассказав о сезоне с лишним пребывания во главе магнитогорского «Металлурга», я не имел права.

И после тренировки сборной Канады в промежутке между групповым турниром и четвертьфиналом Кинг с удовольствием ответил на мои вопросы. Как и в случае с Крисом Челиосом, пресс-атташе (теперь, правда, канадцев, а не американцев) посреди разговора пытался сказать: «Последний вопрос», но собеседник сам продлил беседу еще на несколько минут. Ему было интересно!

ПЛОТНИКОВ СДЕЛАЛ БЫ СБОРНУЮ РОССИИ СИЛЬНЕЕ

— Вы обыграли Олега Знарка в серии Кубка Гагарина 2014 года между «Локомотивом» и действующим чемпионом московским «Динамо». Как складываются ваши отношения с главным тренером сборной России? — спрашиваю Кинга.

— Всегда, когда видимся с Олегом, пожимаем руки. Уважаю его как специалиста и считаю очень хорошим тренером. Он выигрывал Кубок Гагарина с «Динамо», выигрывал со СКА, отлично работает со сборной. Но не скрою, что та победная серия «Локомотива» доставила мне удовольствие. В ней, как и в следующей, со СКА, мы предстали командой! Причем у нас было много молодых игроков. И некоторые из них — в частности, Яковлев и Плотников — сейчас как раз играют в клубе Знарка.

— Вы известны как человек, охотно общающийся с прессой, чего нельзя сказать о Знарке. С журналистами он разговаривает более чем лаконично и зачастую резко. По-вашему, должен ли главный тренер сборной только заботиться о результате — или его обязанность также быть пропагандистом игры?

— Да, часть нашей работы — пропагандировать игру. Но повторяю: я уважаю Олега. Он говорит то, что реально думает. Если кто-то задает глупый вопрос, он не дает на него хорошего ответа. И так на самом деле должно быть! Это справедливо.

— Пару лет назад я разговаривал с Сергеем Плотниковым, которого вы тренировали в «Локомотиве». Он адресовал в ваш адрес массу комплиментов, сказав, что вы очень помогли ему вырасти как игроку. Что думаете о решении МОК не допустить его до Игр в Пхенчхане?

— Честно говоря, я даже не осознавал, что Сергея здесь не будет! Потому что он играл на Кубке Первого канала, действовал там хорошо. И вообще, он великолепный игрок, причем особенно ярко это выражается в матчах против североамериканских сборных. Он большой, сильный, предпочитает силовой стиль, у него есть опыт игры в НХЛ. В Ярославле я получал большое удовольствие от работы с Плотниковым. Хотел бы, чтобы он был здесь, потому что это прекрасный опыт для Сергея, и с ним российская команда сильнее. Это, возможно, не очень хорошая констатация для нее, но это правда.

«МЕТАЛЛУРГ» — ПОТРЯСАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

— Майк Кинэн рассказывал мне, что штудировал вашу книгу и разговаривал с вами лично, прежде чем поехать в Магнитогорск. То есть, можно сказать, что в его выигрыше Кубка Гагарина вы косвенно поучаствовали?

— «Металлург» — это потрясающая организация! Прекрасно управляемая мистером Величкиным и мистером Рашниковым. Мне очень нравилось там работать. А какие у нас были игроки! Молодые Малкин и Кулемин, ветераны Королев, Юшкевич. Работать с ними было очень увлекательно. Мне повезло стать первым тренером из Северной Америки в России. Каждый день там был прекрасен!

— Поддерживаете ли вы контакт с положительными героями вашей книги — в частности, Евгением Малкиным, Ильей Воробьевым?

— Всякий раз, когда Малкин приезжает в Финикс, я стараюсь встретиться и поговорить с ним. Воробьев был очень ценным для меня игроком. Когда мы видимся, обязательно находим время для беседы. И его отец был великолепным, невероятным тренером. Сын унаследовал от него этот талант.

— Вам как человеку, знающему Малкина как никто, не кажется несправедливостью, что его не включили в сотню лучших игроков в истории НХЛ?

— Малкин — великий игрок. Обратите внимание: когда Кросби по тем или иным причинам нет, Евгений всегда выходит на новый уровень игры. Он должен быть в сотне лучших игроков НХЛ. Но это такой сложный выбор! Идут годы, сменяются эпохи, и в каждой есть выдающиеся хоккеисты. Сегодня Малкин — однозначно один из лучших в лиге. И это не подлежит сомнению.

Дэйв КИНГ и Игорь РАБИНЕР Спорт-Экспресс

ЕСЛИ БЫ Я ПИСАЛ КНИГУ РАДИ КРИТИКИ РОССИИ, СКАЗАЛ БЫ КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

— Общались ли вы здесь с менеджером сборной России Олегом Куприяновым, чей кейс, всегда набитый деньгами, прославили в книге?

— (Смеется.) Да, мы виделись с Олегом и отлично поговорили. Всегда рад его видеть, он хороший человек.

— А знаете ли что-нибудь о тогдашнем тренере по физподготовке «Металлурга» Викторе Гудзике, таблетки игрокам от которого вызывали у вас большие подозрения?

— Нет, ничего не слышал об этом человеке уже на протяжении длительного времени.

— На ваш взгляд, как книга отразилась на дальнейшем трудоустройстве в России? Были ли какие-то предложения в восьмилетней паузе между Магнитогорском и Ярославлем?

— Да, предложения были. И мне всегда нравилось тренировать в России. Книга не была написана ради критики, иначе я бы рассказал некоторые другие вещи, которые оглашать не стал. Это просто честный рассказ, попытка объяснить людям в Северной Америке, что Россия — это великолепное место.

Повторяю, что ко мне относились в Магнитогорске и в клубе очень хорошо. Я встретил там столько замечательных людей! Не могу сказать о России ничего, кроме хорошего. А рассказ о некоторых «закадровых» вещах, которые там происходили — это частности, никак не влияющие на главное.

— Оказавшись в Ярославле, вы чувствовали, что работаете в городе, где произошла одна из самых, если не самая большая трагедия в истории мирового хоккея?

— Да, и это очень печально. Когда я работал в Ярославле, абсолютно на каждой игре можно было увидеть цветы у памятника перед ареной. Я нигде и никогда не забывал о том, что этот город пережил страшную трагедию, и люди восприняли это очень тяжело и глубоко. И одна из прекрасных причин, почему мы так хорошо сыграли в плей-офф, заключалась в отношении к нам людей в городе. Они были очень взволнованы! Надеюсь, то наше выступление хоть немного им помогло.

ВАША СБОРНАЯ — КАК В ЗОЛОТОМ АЛЬБЕРВИЛЛЕ: БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА

— Вы много лет играли во главе сборной Канады против советских команд. Был ли какой-то рецепт игры против Виктора Тихонова и его «красной машины»?

— Не давать русским свободного пространства на льду! Игра должна быть цельной, и каждый аспект в ней обязан быть хорош. Защищаться хорошо — обязательно, но недостаточно. Когда это возможно, ты должен контролировать шайбу. И, конечно, игра в неравных составах. У вас была великая команда! И хоть ее хоккеисты в то время не выступали в НХЛ, а еще находились дома в России, это ей только помогало. Сыгранность была идеальной.

— Напомню вам два матча против нашей сборной. В декабре 1987 года ваши «Кленовые листья» сотворили сенсацию, обыграв команду СССР на «Призе «Известий». Как это оказалось возможно, и правда ли, что та победа взметнула ожидания от вашего выступления на домашней Олимпиаде в Калгари слишком высоко?

— Это было действительно незабываемое событие в моей жизни — обыграть сборную СССР у нее дома в «Лужниках»! Трудно забыть, насколько хорош был в тот день в наших воротах Шон Бурк. И ожидания от нас на Олимпиаде после этого действительно взлетели вверх.

— Последнюю на сегодня олимпийскую победу Россия, а точнее, Объединенная команда, одержала в финале Альбервилля-92 именно над вашей сборной Канады. Что в тех 1:3 для вас сложилось не так?

— Это был крайне тяжелый матч. Объединенная команда, а на самом деле Россия, была потрясающа. С великим тренером Тихоновым во главе. Проигрывать всегда тяжело, и я ненавижу уступать. В течение всего турнира мы играли очень хорошо и заслужили выхода в финал. Но весь мой большой опыт в международном хоккее говорит о том, что русские чрезвычайно сильны (смеется). И их сложно обыграть.

— На том турнире Россия также играла без флага и гимна…

— …И это очень похоже на то, что происходит сейчас. И результат может оказаться таким же. У России превосходная команда, вероятно, главный фаворит турнира, она хорошо управляема. Кроме того, у нее удобная сетка, которая дает определенное преимущество над конкурентами.

ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ВСЮ СБОРНУЮ СВЕЛИ В ДВА КЛУБА

— Следите ли вы за КХЛ? И как относитесь к тому, что всех лучших игроков страны ради Олимпиады свели в двух клубах?

— Понимаю, что это дает вам больше шансов на успех на Олимпиаде. Но одной из важных составных частей любой сильной лиги должно быть равенство, паритет. Чем больше равенства, тем выше накал и конкуренция, и тем больше интерес зрителей. Понимаю, зачем это было сделано — но считаю, что с такими вещами нужно быть осторожными. Потому что хорошая, справедливая конкуренция необходима всем.

— На декабрьском Кубке Первого канала у вас с Россией был очень упорный матч. Как вы думаете, сколько матчей из десяти нынешний канадский состав выиграет у российского? И можете ли представить себе победу «Кленовых листьев» над «красной машиной новой сборки», если вам доведется встретиться в финале?

— Сколько из десяти — сказать не готов, но то, что у России здесь очень хорошая команда — очевидно. В каждой серьезной команде должны быть опытные лидеры, и у россиян они в лице Ковальчука и Дацюка есть.

— Олимпиада — огромная часть вашей жизни. Легко ли было вам принять предложение стать на очередных Играх не главным, а вторым тренером?

— Для меня это было вполне приемлемо. На этом месте хотели видеть тренера, обладающего определенным опытом, и пригласили меня. Работаю с более молодыми тренерами, стараюсь давать им определенные советы. Это хорошая роль — еще и потому, что можно быть ближе к игрокам и общаться с ними неформально, чего главный тренер не может себе позволить. Я получаю большое удовольствие от этой работы.

Игорь РАБИНЕР из Пхенчхана.