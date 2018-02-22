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22 февраля 2018, 5:04 | Олимпизм | Известия

МОК может разрешить атлетам из РФ пройти под своим флагом на Играх

Делегация российских спортсменов может быть допущена на церемонию закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под своим флагом.

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Как сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в Международном олимпийском комитете (МОК), сейчас большинство членов организации выступают за то, чтобы позволить участникам Олимпиады-2018 из России использовать национальную символику и триколор на закрытии Игр.

— В МОК понимают, что это станет важным шагом к тому, чтобы выстроить отношения с Россией с чистого листа, — сказал собеседник «Известий». — Многие члены организации полагают, что российская делегация с ответственностью подошла ко всем требованиям МОК и считают справедливым вернуть им флаг. При этом прецедент с Александром Крушельницким не должен повлиять на ситуацию, так как там речь шла об одном конкретном случае. А подобное случалось в ходе этих Игр и со спортсменами из других стран. Однако среди всех членов МОК есть и те, кто выступает категорически против идеи появления российского флага на церемонии закрытия Олимпиады.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета ушли от прямого ответа на вопрос «Известий» о возможном возвращении флага российской делегации.

— У МОК есть спецгруппа по мониторингу поведения олимпийцев из российской делегации и соблюдения руководящих принципов, — заявили «Известиям» в пресс-службе организации. — Группа отчитается об этом по окончании Игр — чувствуют ли они, что решение и дух исполнительного Совета МОК были соблюдены. Затем исполнительный Совет МОК примет решение частично или полностью отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России.

Решение о допуске делегации российских спортсменов под флагом России на закрытии Олимпиады-2018 МОК примет в субботу, 24 февраля, за сутки до церемонии.
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