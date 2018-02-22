Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
«СЭ» представляет все самое интересное, что будет на Олимпиаде в четверг, 22 февраля.
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БИАТЛОН
14.15. Женщины. Эстафета 4×6 км
Биатлон. Женская эстафета. Пусть россиянок по известным причинам в ней участия не примут, гонка все равно обещает быть захватывающей. Да и не секрет, что у многих болельщиков есть свои любимцы в зарубежных сборных.
Претендентов на медали много. Пожалуй, главный — это сборная Германии. Немки обладают ровным сильным составом и у них есть суперзвезда, которая в случае чего способна исправить положение и вытянуть гонку на себе. Речь, разумеется, о Лауре Дальмайер. А вот дальше возможны любые варианты — Франция, чемпион Сочи-2014 Украина, молодая и дерзкая Швеция, Белоруссия с Дарьей Домрачевой, Норвегия… Ведь даже если
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СНОУБОРД
03.30. 04.00. 04.30. Женщины.
ФРИСТАЙЛ
05.30. 05.56. 06.22. Мужчины.
ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНСЫ У НАШИХ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
04.00. 07.30. Мужчины. Слалом. Первая попытка. Вторая попытка
Наши: Александр ХОРОШИЛОВ
05.30. 09.00. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом.
Пожалуй, что в мужском горнолыжном слаломе. Александр Хорошилов — победитель и призер этапов Кубка мира как раз в этой дисциплине. Конкуренция, конечно, жесточайшая, тем более что в слаломе как нигде в горных лыжах велик элемент случайности, но на этой Олимпиаде российская команда уже выиграла несколько медалей в тех видах, где их вообще никто не ждал.
ХОККЕЙ
Женщины. Финал
07.10. Канада — США.
ДВОЕБОРЬЕ
10.30. 13.20. Мужчины. Эстафета. Прыжки. Лыжная гонка 4×5 км.
ШОРТ-ТРЕК
13.00. 13.42. 14.15. Мужчины. 500 м. ¼ финала. ½ финала. Финал
Наши: Александр ШУЛЬГИНОВ
15.00. Мужчины. Эстафета
13.14. 13.51. 14.29. Женщины. 1000 м. ¼ финала. ½ финала. Финал
Наши: Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА.
КЕРЛИНГ
Мужчины
03.05.
14.05. ½ финала. Швеция — Швейцария/Великобритания
Канада — США
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