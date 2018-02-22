Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля

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ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

БИАТЛОН

14.15. Женщины. Эстафета 4×6 км

Биатлон. Женская эстафета. Пусть россиянок по известным причинам в ней участия не примут, гонка все равно обещает быть захватывающей. Да и не секрет, что у многих болельщиков есть свои любимцы в зарубежных сборных.

Претендентов на медали много. Пожалуй, главный — это сборная Германии. Немки обладают ровным сильным составом и у них есть суперзвезда, которая в случае чего способна исправить положение и вытянуть гонку на себе. Речь, разумеется, о Лауре Дальмайер. А вот дальше возможны любые варианты — Франция, чемпион Сочи-2014 Украина, молодая и дерзкая Швеция, Белоруссия с Дарьей Домрачевой, Норвегия… Ведь даже если что-то не получается в личных гонках, за команду почти все готовы выйти и умереть на трассе.

​​​​​​​ Лаура ДАЛЬМАЙЕР AFP 2018

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СНОУБОРД

03.30. 04.00. 04.30. Женщины. Биг-эйр. Финал 1. Финал 2. Финал 3.

ФРИСТАЙЛ

05.30. 05.56. 06.22. Мужчины. Хаф-пайп. Финал 1. Финал 2. Финал 3.

Биг-эйр в сноуборде у женщин и хаф-пайп во фристайле у мужчин. Россияне в финал в этих видах не пробились, да и вообще они кажутся чуждыми отечественному зрителю, но, поверьте — это очень красиво. Можно просто смотреть и получать удовольствие от полетов и трюков. Тем более что биг-эйр дебютирует на Олимпиадах и мы узнаем имя первой чемпионки в истории.

Биг-эйр в сноуборде у женщин — это красиво AFP 2018

ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНСЫ У НАШИХ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

04.00. 07.30. Мужчины. Слалом. Первая попытка. Вторая попытка

Наши: Александр ХОРОШИЛОВ

05.30. 09.00. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом.

Пожалуй, что в мужском горнолыжном слаломе. Александр Хорошилов — победитель и призер этапов Кубка мира как раз в этой дисциплине. Конкуренция, конечно, жесточайшая, тем более что в слаломе как нигде в горных лыжах велик элемент случайности, но на этой Олимпиаде российская команда уже выиграла несколько медалей в тех видах, где их вообще никто не ждал.

ХОККЕЙ

Женщины. Финал

07.10. Канада — США.

ДВОЕБОРЬЕ

10.30. 13.20. Мужчины. Эстафета. Прыжки. Лыжная гонка 4×5 км.

ШОРТ-ТРЕК

13.00. 13.42. 14.15. Мужчины. 500 м. ¼ финала. ½ финала. Финал

Наши: Александр ШУЛЬГИНОВ

15.00. Мужчины. Эстафета

13.14. 13.51. 14.29. Женщины. 1000 м. ¼ финала. ½ финала. Финал

Наши: Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА.

КЕРЛИНГ