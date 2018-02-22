Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018
ТАСС, 21 февраля. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщила
пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».
Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзовые медали в дисциплине
«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его
Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста запланированы на 22 февраля (начало — 08:00 мск).
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