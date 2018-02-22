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22 февраля 2018, 0:01 | Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018

ТАСС, 21 февраля. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

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© ИТАР-ТАСС

Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзовые медали в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. В среду спортсмен заявил, что отказался от проведения слушаний по делу о допинге в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) и признал факт нарушения антидопингового законодательства.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — сказала Паринова.

Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста запланированы на 22 февраля (начало — 08:00 мск).

© Ньюстюб
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Керлинг

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