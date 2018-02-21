«Чехи говорят, что приберегли голы для России? Я это уже слышал в 1984-м»

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Сборная России в четвертьфинальном матче олимпийского турнира разгромила Норвегию со счётом 6:1 и вышла в полуфинал, в котором встретится с чехами. Эксперты «Чемпионата» поделились мнениями о выступлении команды Олега Знарка и шансах на выход в финал.

«Норвегии не оставили никаких шансов»

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров отметил грамотную игру сборной России в четвертьфинале.

«Поздравляем команду с выходом в полуфинал, это серьёзный шаг! Четвертьфинал — это опасная ситуация, когда вроде бы всё складывается хорошо, но можно оступиться. Ребята настроились, выступили единым кулаком. Молодцы. Не оставили никаких шансов команде Норвегии. Теперь, конечно, начинается подготовка к чехам. Это более серьёзный соперник. Сейчас же всё отлично и всё по счёту.

Сборная Чехии — более мастеровитая команда чем те, с кем играли до этого россияне. Команда играет грамотно, технично. Она может преподнести сюрприз, так как её игра строится на базе контратак. Если дадим им забить, то будут проблемы. С другой стороны, в том состоянии, в котором находятся россияне, можем спокойно не позволять делать сопернику что-либо. Всё, что мы сейчас делаем, делаем успешно. Играем первым номером, атакуем, забиваем, нападающие помогают игрокам обороны, — сказал Прохоров.

«Чехи — неудобный соперник»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин полагает, что настоящая Олимпиада начнётся только 23 февраля.



«Россия выиграла у Норвегии без особых проблем, класс соперников слишком разный. Все четыре встречи, проведённые российской командой на олимпийском турнире, стали разгоняющими играми. С их помощью россияне подводили и готовили себя к самым ответственным матчам. Настоящая Олимпиада начинается с полуфиналов. С хорошим настроением входим в ответственный период.

Теперь играть со сборной Чехии. Соперник неудобный, со своей манерой игры. Но всё равно в паре с чехами мы являемся фаворитами. Россияне мастеровитее. Российские хоккеисты, безусловно, являются претендентами на самые высокие места, мы это видим по ходу турнира. Но полуфинал лёгким не будет, все это прекрасно понимают. Россию ждёт серьёзное испытание, — отметил Канарейкин.

«Не удивлён, что Чехия вышла в полуфинал»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об уровне хоккейного турнира на Олимпиаде.

«Надо сказать, что последние два матча наша сборная провела достаточно уверенно. Сегодня сразу дала понять, что у норвежцев нет никаких шансов, поэтому россияне и победили достаточно уверенно. Выглядела команда Знарка очень солидно.

Чехи — традиционно неприятный и опасный соперник, играющий в современный хоккей. Их лучшие качества — контратаки, они используют их достаточно уверенно. Я не удивлён, что Чехия вышла в полуфинал.

Заведомо было известно, что игроки НХЛ не приедут в Корею, поэтому говорить об уровне хоккея считаю бессмысленным. Игроки в Европе достаточно сильные, в какой-то мере турнир стал непредсказуемым, потому что сюрпризов можно от любого соперника ожидать. К тому же эта Олимпиада — шанс для других игроков показать себя, свой уровень и мотивацию, чтобы в будущем стать звёздами. Уровень такой, какой он есть, а главное — результат, — сказал Быков.

«У чехов нервы расшатаны, это нам на пользу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников вспомнил Олимпиаду 1984 года.

«Результат матча с Норвегией вполне ожидаем. Ребята молодцы, не сбросили оборотов, а ответственно отнеслись. Всё нормально, ничего сверхъестественного не произошло. Какие ожидания от чехов? У них нервы расшатаны, это нам на пользу. Они говорят, что приберегли свои голы для матча с Россией? Я это уже слышал в 1984 году (в финальной стадии ОИ-1984 сборная СССР обыграла Чехию со счётом 2:0.— Прим. “Чемпионата”). Наших это должно разозлить. Надо ответственно отнестись к этой игре. Правда, Чехия — это та команда, которая всё время вставляла нам палки в колёса, в каком бы состоянии она ни была. Нашим ребятам надо собраться, им по силам обыграть чехов, у них 15 человек играют в КХЛ. Мы знаем основных чешских вратарей, поэтому мы должны их проходить. Сейчас у нас самый большой шанс на то, чтобы выиграть Олимпиаду», — сказал Кожевников.

«В полуфинале большое значение будет иметь психологический фактор»

Олимпийский чемпион Александр Пашков предрекает сложный полуфинал для сборной России.

«Сборная России сегодня играла ровно на столько, на сколько нужно, чтобы одержать убедительную победу. Никаких шансов у норвежцев не было, это говорит о стабильности команды России.